2025 год завершится в Украине красивой зимней погодой, - синоптик Диденко

В Киеве 31 декабря также будет холодно.

31 декабря погода в Украине будет зимней: с морозами, снегом и ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Год завершится красивой зимней погодой", - говорит она.

В среду ожидается периодический снег, на юге - мокрый снег.

"Начнет заходить мороз: ближайшей ночью -3...-7, на востоке и северо-востоке -4...-9 градусов", - предупредила эксперт по погоде.

Днем в среду в большинстве областей предполагается -2...-5 градусов.

Ветер будет порывистый, временами сильный.

Погода в Киеве 31 декабря

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 31-го декабря будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра. Ночью в столице похолодает до -7 градусов, а днем будет около 5 градусов мороза.

"И конечно, повсюду на дорогах гололедица", - резюмировала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие дни усилятся морозы: ночью температура будет снижаться до -7...-11°. С 30 декабря по 3 января в столице будет преобладать переменная зимняя погода с прояснениями и небольшим снегом. Самой холодной будет новогодняя ночь - до -11°. Ветер и гололедица на дорогах будут добавлять дискомфорта. В то же время уже 2-3 января ожидается ослабление морозов: ночью до -2°, днем будет около 0°.

