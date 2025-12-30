Впервые Шествие с рождественскими звездами прошло в Одессе, Харькове и Запорожье, – Игнат Коробко

При поддержке проекта "Знай Свою Украину" в этом году Рождественское шествие с колядницкими звездами прошло во многих городах и селах из разных уголков страны, даже в прифронтовом Запорожье и небольшой громаде Николаевской области. Также шествие состоялось в громадах Одесской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Киевской областей. Еще несколько громад находятся на этапе подготовки и планируют провести праздничные мероприятия в течение недели. Об этом в комментарии УНИАН рассказал меценат и соавтор проекта Игнат Коробко.

"Мы были приятно удивлены, что так много людей из разных громад Украины, даже прифронтовых, захотели приобщиться и возродить нашу давнюю зимнюю традицию. Благодаря им Рождественское шествие с колядницкими звездами состоялось в Одессе, Харькове, громадах Черниговской, Запорожской, Николаевской и Киевской областей. Даже в прифронтовом Запорожье. В то же время, еще несколько громад из Винницкой, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей находятся на этапе подготовки и планируют провести праздничные мероприятия до конца этого года", - рассказал Игнат Коробко.

Он отметил, что ключевым элементом Рождественского шествия стали большие коляднические звезды, которые жители 15 громад получили от проекта "Знай Свою Украину" и меценатов.

Видео дня

"Ключевым элементом шествия стали большие рождественские звезды – традиционный атрибут колядников. В рамках конкурса от Знай свою Украину и благодаря поддержке меценатов 15 громад получили звезды, которые могли вместе расписать и использовать во время шествия. Мы дали людям атрибутику и знание об этой давней традиции, а они уже сделали все остальное. Собрали людей, надели костюмы с элементами традиционной одежды и организовали шествие в своем городе или селе. Мы еще раз убедились, что украинцы любят и ценят свои традиции и культуру. Просто людям нужно напомнить о наших корнях, все остальное они сделают сами", - отметил Игнат Коробко.

Как сообщалось ранее, проект "Знай Свою Украину" в канун Рождества объявил конкурс для жителей громад из всех областей. В отборе участвовали более 100 общественных, культурных и молодежных организаций со всей страны, от Харькова до Черновцов. По результатам было выбрано 15 победителей, которые получили большие рождественские звезды для проведения шествия в своей громаде.

"Знай свою Украину" – это образовательный проект о традиционной культуре, который реализуют Благотворительный фонд "КОЛО", Музей Ивана Гончара, образовательная платформа EdEra и украинский меценат Игнат Коробко.

Вас также могут заинтересовать новости: