Перуанские шаманы уже второй раз предсказали мир в Украине, и впервые - болезнь Трампа

Согласно их предсказаний, флаг мира в Украине поднимут в следующем году.

Шаманы в Перу в понедельник собрались на ежегодном новогоднем ритуале, чтобы сделать предсказания на следующий год. Шаманы заявили, что видят болезнь президента США Дональда Трампа, падение режима Николаса Мадуро в Венесуэле, а также конец войны России в Украине, сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты должны подготовиться, потому что Дональд Трамп серьезно заболеет", - провозгласил Хуан де Диос Гарсия, собравшись вместе с другими шаманами на пляже на юге Лимы.

Во время шествия шаманы несли большие плакаты с изображением мировых лидеров, над которыми они скрестили мечи, жгли ладан, а некоторые из них даже затоптали.

"Мы видим, что Николас Мадуро побежден. Николас Мадуро сбежит из Венесуэлы. Его не захватят", - сказал Гарсия.

Кроме Трампа и Мадуро, шаманы размахивали плакатами российского диктатора Владимира Путина, президента Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Шаманы также предсказали конец войны России в Украине. "Я вижу, что они поднимут флаг мира", - предсказал Гарсия.

Церемония проводится ежегодно в конце декабря. Шаманы и раньше предсказывали конец войны в Украине, ожидая его в 2023 году.

Путин и шаманы

Напомним, что в силу шаманов верит российский диктатор Владимир Путин. В прошлом году Путин посетил шаманов в Монголии. По неофициальной информации, он мог искать у них советов по двум вопросам - войны с Украиной и долголетия и реинкарнации. Также оппозиционный российский журналист писал, что Путин советовался с шаманами по поводу применения ядерного оружия.

