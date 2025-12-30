Самые ожидаемые смарт-телевизоры 2026 года: топ-4 модели, которые удивят любого

Следующий год может стать переломным для телевизоров, ведь крупнейшие производители выводят RGB-подсветку в массовый сегмент,

В 2026 году рынок Smart TV ждет большое обновление: крупнейшие производители готовят премиальные модели с революционными дисплейными технологиями и еще более реалистичным изображением.

Многие новинки будут официально представлены на выставке CES 2026 в начале года, и, похоже, что 2026 станет годом телевизоров с технологией RGB MiniLED/Micro RGB, пишет BGR.

Телевизоры LG с Micro RGB

LG готовит к выпуску свой первый телевизор с технологией Micro RGB – LG Micro RGB evo, который станет заметным шагом вперед от классических Mini-LED-экранов. Эта модель будет доступна в размерах 75″, 86″ и 100″ и уже получила Innovation Award как одна из самых инновационных новинок следующего года.

LG заявила, что устройство оснастят обновленным процессором α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 с двойным ИИ-масштабированием (Dual Super Upscaling), что обещает более четкие детали и плавные переходы в динамичных сценах. Компания утверждает, что это лучший LCD на рынке, но без риска выгорания как у OLED.

Компактные телевизоры Samsung Micro RGB

Samsung в 2026 году серьезно расширит свое семейство Micro RGB-телевизоров – начиная от 55″ и заканчивая 115″ моделями, что сделает технологию доступной для разных жилых помещений и бюджета.

В основе линейки – современные Micro RGB-светодиоды, в которых каждый мини-светодиод (красный, зеленый, синий) излучает свет независимо. Это позволяет отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, тем самым добившись более точной цветопередачи, высокой яркости и широкого цветового охвата.

Также новые телевизоры обеспечат полное покрытие цветового пространства BT.2020, будут оснащены обновленным чипом ИИ и AI-ассисентом, а также поддерживать Eclipsa Audio – новый пространственный звуковой формат от Google и Samsung.

Первые настоящие RGB-телевизоры Sony

LG и Samsung – не единственные популярные бренды, которые готовят революцию на рынке Smart TV. Корпорация Sony, которая уже объявила о работе над этой технологией, планирует выпустить свои первые модели в 2026 году.

О телевизорах Sony с технологией True RGB пока известно немного, однако слухи указывают, что одна из моделей будет называться Bravia 10 и получит чипсет MediaTek MT9131. Новинки будут работать на Google TV, а технология True RGB обещает улучшить точность цветопередачи за счет использования полного RGB-MiniLED-подсветки.

Модель Samsung S99H OLED

Модель Samsung S95F OLED TV 2025 пользовалась большой популярностью, и многие обозреватели называли ее лучшим телевизором на рынке. Поэтому от OLED-моделей Samsung 2026 года большие ожидания.

Ожидается, что диагонали S99H будут варьироваться от 55″ до 83″, сохраняя высочайшее качество картинки и насыщенность цветов, характерные для QD-OLED-панелей, за которыми корейский бренд успешно закрепил репутацию в премиум-сегменте.

