Также российские оккупанты продвинулись в Мирнограде.

Российские оккупанты не останавливают наступательных действий и смогли захватили три села в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку, а также продвинулся вблизи Андреевки и в Мирнограде", - сказано в сообщении.

Села Пазено, Переездное и Кузьминовка расположены в Бахмутском районе Донецкой области.

Село Андреевка в Донецкой области, вблизи которой оккупанты продвинулись, оккупировано было раньше.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 декабря под контролем Вооруженных сил Украины находилось 22.6% Донецкой области. В то же время, за последние 3 года и 8 месяцев враг захватил 23% Донецкой области. Если больших изменений на фронте не будет, то для оккупации всей Донетчины россиянам надо будет не менее 3 лет.

В то же время, инициатор войны против Украины, российский диктатор Владимир Путин говорил президенту США Дональду Трампу, что российские оккупанты захватят всю Донецкую область до конца этого года.

Как известно, российские оккупанты требуют от Украины выхода со всей территории Донецкой области.

