В "Диснейленде" очень легко потерять счет деньгам, а потому стоит тщательно планировать его посещение.

Многие туристы мечтают хотя бы раз в жизни один из знаменитых парков развлечений "Диснейленд", расположенных в разных странах мира. Кто-то хочет таким образом подарить незабываемые впечатления свои детям, а кто-то желает порадовать своего "внутреннего ребенка".

Однако также многие люди понимают, что посещение парка "Дисней" это довольно дорогое удовольствие – и даже несмотря на это тот же парижский "Диснейленд" является одним из самых популярных туристических направлений Европы, пишет The Express.

В свою очередь настоящая фанатка "Диснейленда" Портия Джонс, которая ежегодно посещает этот парк развлечений в Париже, в своем блоге на Wales Online дала несколько советов, как там не разориться.

"Я большая фанатка парижского "Диснейленда" и стараюсь посещать "самое волшебное место на Земле" во время каждой поездки в Париж. Хотя это место входит в список желаний многих, расходы могут быстро вырасти, а в самой французской столице легко выйти за рамки бюджета. Но тщательно спланировав поездку и сделав правильный выбор, вы сможете ощутить волшебство Парижа и "Диснейленда", не опустошив свой кошелек и не упустив очарования этого города огней", – отметила бывалая туристка.

Как сэкономить в парижском Диснейленде

1. Избегайте толп и высоких цен. Джонс поясняет, что самым важным здесь является выбор правильного времени для посещения.

"Если вы можете позволить себе гибкие даты, избегайте школьных каникул, выходных и крупных праздников, таких как Рождество и Хэллоуин. Это пиковые периоды, когда цены и толпы достигают пика. Вместо этого нацельтесь на более спокойные периоды, например, на середину недели с января по март или с сентября по ноябрь. Вы не только получите более дешевые билеты и отели, но и проведете меньше времени в очередях, наслаждаясь аттракционами", – отметила она.

2. Ночуйте за пределами зоны "Диснейленда". По словам бывалой туристки, хотя тематический отель Диснея кажется удобным, он также может поглотить большую часть бюджета гостя. Вместо этого стоит рассмотреть возможность проживания за пределами курорта, например, в близлежащих городах Серри или Шесси.

3. Добирайтесь на поезде. "Линия RER A – лучший выбор для вашего бюджета при посещении "Диснейленда" в Париже. Она соединяет центр Парижа с парком и добираться туда будет очень удобно, если вы остановитесь поблизости. Вы избежите платы за парковку и стресса от вождения, к тому же стоимость проезда на RER составляет лишь малую часть от стоимости проживания в отеле "Диснейленда". Быстрая и легкая поездка всего за несколько евро? Да, пожалуйста", – отмечает Джонс.

4. Приносите с собой закуски и напитки. Бывалая туристка отмечает, что цены на еду в "Диснейленде" Парижа уж слишком завышенные, а потому будет не лишним взять с собой закуски и многоразовую бутылку для воды, чтобы сэкономить.

"Вы можете проносить с собой еду в парк, поэтому запаситесь сэндвичами, чипсами и фруктами до прибытия. Повсюду разбросано множество фонтанчиков с питьевой водой, где можно пополнить бутылку, а значит, вам не придется платить заоблачные цены за напитки. Поверьте, этот запас закусок пригодится вам, когда вы будете стоять в очереди на "Пиратов Карибского моря", – советует Джонс.

5. Присмотритесь к билетам. "Не просто посетите официальный сайт "Диснейленда", а присмотритесь к другим сайтам! Часто бывают выгодные предложения на сторонних сайтах, таких как Magic Breaks или Wowcher, и если вы планируете провести там больше одного дня, многодневные билеты могут значительно снизить стоимость", – отмечает она.

Кроме того, девушка советует следить за специальными предложениями или пакетами, включающими транспорт или проживание.

6. Откажитесь от трат на сувениры. Джонс признается, что "Диснейленд" полон заманчивых магазинов, но все эти "ушки Микки Мауса и плюшевые игрушки" быстро опустошают кошельки гостей.

"Вместо этого подумайте о покупке сувениров с символикой Disney перед поездкой – многие из них можно найти онлайн или в местных магазинах гораздо дешевле. Возьмите с собой сувениры Disney, и вы сможете сэкономить целое состояние и при этом сделать фотографии для Instagram на фоне замка Спящей красавицы", – советует туристка.

7. Спланируйте свой день как профессионал. По словам Джонс, один из самых простых способов избежать лишних трат в "Диснейленде" в Париже – это спланировать свой день заранее. Для этого стоит скачать приложение Disneyland, чтобы узнать время ожидания аттракционов, расписание представлений, забронировать завтрак с персонажами и меню ресторанов.

"Вы сможете эффективнее спланировать свой день, избегая дорогих обедов и длинных очередей. Кроме того, подумайте о том, чтобы начинать день пораньше и воспользоваться короткими очередями утром – так вы не только сможете прокатиться на большем количестве аттракционов, но и сэкономите на дополнительных перекусах, поскольку вам не придется ждать весь день", – подытощила она.

Другие полезные советы по посещению Диснейленда

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Анна-Мария Янссен заявила, что возраст от 5 до 9 лет идеально подходит для первого визита в парки развлечений Disney. Впрочем, и взрослые всегда найдут чем там заняться.

Всего на данный момент в мире существует шесть Диснейлендов: в Анахайме (Калифорния, США), Флориде (США), Токио (Япония), Шанхае (Китай), Гонконге (Китай) и Париже (Франция). Все они предлагают посетителям тематические зоны, аттракционы и развлечения, основанные на популярных персонажах и историях из мира "Дисней".

