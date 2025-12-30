Все заявления Кремля надо делить на два, отметил Владислав Первухин.

У россиян не получается взять под свой контроль ни Покровск, ни Мирноград. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил Владислав Первухин, командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

"Они кладут на это множество усилий, как в живой силе, так и КАБы, авиация, летит все. Они, скорее всего, хотят под новый год заявить о полном захвате Покровска. Возможно и заявят, неизвестно, как повернется у их пропаганды язык. Но факт остается фактом. Покровск не их, они его захватить не смогли, Мирноград наш", - сказал военный.

Он также добавил, что россияне не оставляют попыток продвинуться и на Добропольском направлении для того, чтобы обойти Покровск. По словам Первухина, только за последнюю неделю на позиции их батальона РФ отправила до 30 единиц тяжелой техники. В частности это были танки и ББМ.

"И все это было полностью под ноль уничтожено. И потом еще несколько дней наши пилоты БПЛА развлекались тем, что находили и добивали тех, кто успел разбежаться по посадкам и каким-то сарайчикам. Поэтому оборона устойчивая, все заявления Кремля надо делить минимум на два", - добавил Первухин.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне имели успехи в Мирнограде, который расположен восточнее Покровска. Кроме того, по данным аналитиков, враг продвинулся вблизи Красного Лимана к северу от Мирнограда.

По словам ветерана АТО Евгения Дикого, Покровск и Мирноград сейчас находятся в "состоянии недозахвата". По его словам, хоть РФ и приближается к полному захвату этих городов, однако эта ситуация продолжается уже не первый месяц. И в таком состоянии эти города, по словам эксперта, могут находиться еще длительное время.

