'Слишком много туристов': Греция вводит новые строгие правила для пляжей

Греция объявила о введении более строгих мер по защите части своих наименее освоенных пляжей на фоне растущей обеспокоенности из-за чрезмерного туризма, который оказывает давление на уязвимые прибрежные экосистемы, пишет Express.

В статье говорится, что новые ограничения направлены на сохранение "нетронутых" участков побережья, которые до сих пор избегали массовой застройки. При этом чиновники предупреждают: "слишком большое количество туристов" уже начинает угрожать их природной красоте.

Согласно новым правилам, на отдельных пляжах существенно ограничат коммерческую деятельность. В частности, усиливается контроль за размещением шезлонгов, а также расширяются зоны, где любая застройка будет запрещена. Эти меры приняты на фоне рекордного туристического потока в страну - многие популярные острова едва справляются с нагрузкой в пик летнего сезона. Несмотря на то, что туризм остается ключевой отраслью экономики, власти подчеркивают: необходимо найти баланс, чтобы избежать долгосрочного ущерба.

Видео дня

Инициатива "Неприкосновенные пляжи"

Программа под названием "Нетронутые пляжи" (Apatites Paralies) предусматривает внесение изменений в предыдущее совместное министерское решение с целью усиления экологической защиты. В рамках расширения в перечень добавили еще 13 локаций, доведя общее количество до 251 и существенно расширив сеть охраняемых побережий.

Речь идет о пляжах, расположенных в пределах сети Natura 2000 - общеевропейской системы природоохранных территорий, созданной для защиты наиболее ценных и уязвимых видов и среды обитания. Это крупнейшая в мире скоординированная сеть охраняемых зон, которая охватывает почти 20% суши ЕС и около 10% морских территорий. Она действует на основе директив ЕС о средах обитания и птицах и призвана сохранять биоразнообразие, одновременно позволяя устойчивую деятельность человека.

Изменения направлены на эффективное сохранение пляжей с уникальной эстетической, геоморфологической и экологической ценностью, а также на защиту местной флоры и фауны в этих уязвимых прибрежных экосистемах.

Что запрещено

Поскольку эти территории являются особо уязвимыми, новые правила предусматривают строгие запреты:

выдача разрешений на установку шезлонгов, зонтиков и другой туристической инфраструктуры;

строительство постоянных сооружений;

использование моторного транспорта или ведение коммерческой деятельности, которая может нанести ущерб экосистеме;

любые действия, изменяющие естественный рельеф пляжа или нарушающие жизнь диких животных, в частности места гнездования морских черепах.

Какие побережья попали в список

Среди 251 пляжа, получивших статус "нетронутых", больше всего выиграл остров Крит. В список вошли ключевые прибрежные зоны в регионах Ханья, Ретимно, Ираклион и Ласити. В частности, это пляжи Балос и Фалассарна, которые недавно были признаны одними из лучших в мире, но уже страдают от перенаселения туристами. Также в список входят побережье острова Гавдос, отдаленные бухты южного побережья и знаменитый розовый пляж Элафониси, где охраняют уникальную флору и фауну.

В список также вошли Халикунас на острове Корфу, пляжи Пори и Италида на острове Ано-Куфониси, а также пляж Кастро на Лефкаде, который в последние годы оказался в центре внимания из-за планов туристической застройки, вызвавших сопротивление местных жителей и судебные иски.

Пляж Халикунас - это живописное двухкилометровое песчаное побережье на юго-западе Корфу, расположенное между Ионическим морем и озером Кориссион. Он известен своими дюнами, мелководьем и ветрами, что делает его популярным местом для кайтсерфинга и виндсерфинга. Рядом расположены леса из можжевельника и кедра, а само озеро является важной средой обитания для более 100 видов птиц, включая цапель.

Новости туризма

Вас также могут заинтересовать новости: