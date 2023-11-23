По словам ученых, во влажных тропиках четко прослеживаются давно предполагаемые последствия глобального потепления.

Из-за изменения климата во влажных тропиках Квинсленда (Австралия) количество видов, которым угрожает исчезновение, выросло на 25% за три года. Об этом говорится в отчете о состоянии окружающей среды органа по управлению и сохранению влажных тропиков штата. Экологи отмечают, что четко прослеживают давно предполагаемые последствия глобального потепления, информирует издание The Guardian.

Отмечается, что количество видов, находящихся под угрозой исчезновения, в северных тропических лесах Австралии, являющихся всемирным наследием, выросло на 25% с 2020 года. Отчет содержит "мрачные, но прагматичные" предупреждения об ухудшении здоровья некоторых видов, в том числе кольчатого опоссума.

"Коварная и разрушительная угроза, которую представляют инвазивные виды и болезни, а также воздействие изменения климата, представляют реальную опасность для сохранения целостности биоразнообразия территории", — говорится в отчете.

В частности, экологи обнаружили ряд дополнительных видов, включая эндемичных тропических лесных лягушек, кольчатых опоссумов, высокогорных птиц и миртовые растения, которые считались безопасными на момент внесения в список всемирного наследия и "теперь сталкиваются со значительными проблемами из-за накопившихся и растущих угроз".

Стивен Уильямс, эколог тропических лесов и директор по управлению влажными тропиками, говорит, что его анализ показал, что ранее прогнозируемое снижение численности некоторых видов в настоящее время наблюдается напрямую.

"Это прежде всего климат. ... Влажные тропики как территория всемирного наследия находятся в относительно хорошем состоянии , ... но количество видов, которые либо находятся в списке исчезающих, либо скоро попадут в него, быстро растет. Но какую бы статистику мы ни использовали, проблема на самом деле в два раза серьезнее. Уменьшается больше видов, чем сейчас перечислено", - сказал эксперт.

Еще одной растущей угрозой для биоразнообразия тропических лесов экологи называют лесные пожары. Ранее влажный тропический лес считался естественным пожарным барьером, но в последние годы лесные пожары нанесли серьезный ущерб.

"Влажный тропический регион могут ожидать более частые и сильные пожарі из-за высокой температуры", - говорится в отчете.

Глобальное потепление - последние новости

Планета движется к опасному повышению температуры. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

При этом эксперты отмечают, что если планы действий всех стран по борьбе с изменением климата, известные как определенные на национальном уровне вклады (NDC), и обязательства по нулевому уровню выбросов (углеродной нейтральности) будут выполнены, ограничение повышения температуры на 2°С станет возможным.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили, что климат планеты может пересечь сигнальный рубеж в 1,5°C потепления по сравнению с доиндустриальной эпохой уже в ближайшие 5-6 лет. Чтобы остановить дальнейший рост глобальной температуры, человечество должно резко сократить выбросы CO₂.

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