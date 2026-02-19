В Японии брошенная обезьянка, которая тронула миллионы людей, нашла новую семью (видео)

Малыш родился в июле прошлого года, но почти сразу был брошен матерью.

История маленького макаки, который тронул миллионы пользователей соцсетей, получила счастливое продолжение, пишет The Independent.

Речь идет о том, что малыш по имени Панч, японский макак из зоопарка Ichikawa City Zoo, наконец-то начал находить свое место среди других обезьян после того, как его отвергла биологическая мать.

Видео с Панчем стали вирусными в начале месяца: на кадрах видно, как он везде носит с собой мягкую игрушку-орангутанга, которую смотрители дали ему для утешения. Малыш родился в июле прошлого года, но почти сразу был брошен матерью. Игрушку, которую назвали "Ора-мама", он не выпускал из лап - она стала для него заменителем материнской заботы.

Ролики вызвали волну сочувствия по всему миру, а в соцсетях даже появился хэштег в поддержку малыша - "Держись, Панч".

Теперь в этой истории - обнадеживающие новости. В зоопарке сообщили, что Панч начал постепенно интегрироваться в группу других макак.

Первые попытки вернуться в стаю были для него сложными и даже изнурительными. Однако со временем ситуация изменилась. Смотрители зафиксировали важный момент: другая обезьяна начала вычесывать Панча. В мире приматов это не просто гигиеническая процедура - это знак доверия, принятия и социальной связи.

На видео также видно, как Панч играет с другими маленькими обезьянами и даже забирается им на спины. В одном из особенно трогательных моментов старшая обезьяна обнимает его - наблюдатели назвали это тихим сигналом того, что малыш больше не один.

Смотритель Шумпей Миякоши отметил, что Панч активно взаимодействует с другими и взрослеет. Даже когда старшие обезьяны его ругают, он быстро приходит в себя.

"Он психически сильный", - подчеркнул работник зоопарка.

Другой смотритель, Коске Шикано, объяснил особую связь Панча с плюшевой игрушкой: ее мех был удобен для объятий, а внешность напоминала обезьяну, что давало ощущение безопасности. Фактически, игрушка выполняла роль суррогатной матери.

История Панча вызвала тысячи эмоциональных комментариев. Один из пользователей Instagram написал:

"Всегда трудно заводить друзей. Панч такой храбрый! Я им горжусь".

Тронутая историей компания IKEA (японское подразделение) передала зоопарку несколько мягких игрушек во время визита своей президентки Петры Фаре.

Когда животные становятся звездами сети

Подобный глобальный резонанс в последний раз вызвала история огромного птенца королевского пингвина по имени Песто в 2024 году. Малыш стал звездой соцсетей и главной достопримечательностью аквариума Sea Life Melbourne Aquarium в Австралии. В девять месяцев он весил 22 килограмма – больше, чем оба его родителя вместе.

В том же году вирусной сенсацией стала и карликовая бегемотиха Му Денг, имя которой на тайском языке означает "прыгающая свинина". Ее забавные видео быстро разлетелись по сети, а зоопарк даже запустил трансляции ее вольера и сувенирную продукцию.

"История Панча доказывает: даже в цифровую эпоху искренние истории о заботе и принятии способны объединять людей по всему миру и дарить надежду", - подчеркивают авторы издания.

