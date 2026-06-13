Россия развернула пять пусковых площадок для ракет 'Шахедов' у границы с Беларусью, - СМИ

Крупнейший комплекс возле села Цимбулова в Орловской области российские СМИ называли "крупнейшим дронопортом в мире".

Россия создала как минимум пять новых площадок для запуска ударных дронов вблизи границы с Беларусью.

Как выяснила Беларуская служба Радио Свобода, проанализировав спутниковые снимки и открытые данные, новые объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ. Часть из них появилась всего в нескольких десятках километров от белорусской границы. Крупнейший комплекс возле села Цимбулова в Орловской области российские СМИ называли "крупнейшим дронопортом в мире".

По данным украинских военных, большинство российских дронов во время массированных атак пролетают через Беларусь или используют маршруты вдоль белорусско-украинской границы. В Воздушных силах ВСУ говорят, что такая тактика затрудняет работу украинской ПВО.

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Маршрут полета дронов с большинства этих площадок в сторону Киева или западных регионов Украины почти всегда проходит вблизи белорусской территории. По словам украинского военного эксперта Анатолия Храпчинского, именно такое расположение пусковых комплексов у границы с Беларусью является одним из самых выгодных для российских атак. Он сказал:

"Это наиболее выгодное расположение, которое позволяет наносить удары непосредственно по Киеву или направлять дроны вдоль границы в сторону западной Украины".

В самой Беларуси уже признают, что беспилотники нарушают воздушное пространство страны практически ежедневно. Только за одну неделю мая там зафиксировали 116 таких случаев.

Роль Беларуси в войне против Украины

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пока пограничники не видят скопления такого количества российских оккупантов на границе с Беларусью, которого хватило бы для нападения на Украину.

По его словам, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко накануне обвинял Украину в атаках БПЛА, но все происходит наоборот.

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