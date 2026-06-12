Названы 5 лучших бюджетных смартфонов прямо сейчас: среди них есть даже iPhone

В 2026 году дешевый смартфон уже не означает слабый. Даже модель за $200 способна обеспечивать хорошую камеру и долгую поддержку.

Обозреватели CNET испытали ряд бюджетных смартфонов, определив лучшие модели в разных ценовых категориях – от $200 до $500. В список вошли устройства Apple, Google, Motorola и Samsung.

Несмотря на рост цен на электронику, производители продолжают выпускать модели, которые обеспечивают опыт, близкий к более дорогим телефонам, включая качественные камеры, длительную поддержку ПО и достаточную производительность для большинства задач.

Google Pixel 10A

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Google Pixel 10A позиционируется как лучший вариант при бюджете до $500 благодаря регулярным обновлениям Android, отличной камере типа "наведи-снимай" и целым рядом ИИ-фишек. Смартфон также выделяется удобством перехода с iPhone на Android благодаря функции QuickShare, позволяющей передавать фото и файлы, аналогично AirDrop.

При этом он уступает более дорогому Pixel 10 по части производительности и не имеет телеобъективной камеры, что делает его менее универсальным для требовательных пользователей, но все еще оптимальным выбором для тех, кто хочет простой и качественный смартфон без лишних сложностей.

iPhone 17E

iPhone 17E за $599 рассчитан на пользователей, которые переходят с более старых моделей iPhone, таких как iPhone SE или iPhone 11, и хотят получить современный опыт iOS с мощным процессором A19 и поддержкой MagSafe.

Устройство также предлагает 256 ГБ памяти в базовой версии и обновленную защиту Ceramic Shield 2, сохраняя при этом знакомый дизайн эпохи iPhone 14. Многие Android-телефоны из этого списка предлагают больше возможностей за меньшие деньги, но если вам обязательно нужна iOS , выбор сводится 17E.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus 2025 в сегменте до $400 делает ставку на сочетание цены и функциональности, предлагая стилус и быструю 68-ваттную зарядку, что редко встречается в этом классе. Телефон также показывает достойные результаты по части фотографии благодаря фирменной системе обработки изображений Motorola.

В то же время его процессор уступает конкурентам из списка по скорости, а ограниченная поддержка обновлений – всего 2 года ОС Android – делает его менее привлекательным для долгосрочного использования.

Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G стоимостью до $200 ориентирован на максимально доступный сегмент, предлагая большой экран, базовую производительность и достаточно хорошие фото при хорошем освещении. Однако его главным преимуществом считается длительная поддержка – 6 лет обновлений системы и безопасности, что необычно для такой цены.

При этом смартфон заметно ограничен в многозадачности и может работать медленно при высокой нагрузке, из-за чего он подходит в первую очередь для звонков, сообщений и простых задач.

Motorola Razr (2025)

Отличный выбор для тех, кто хочет купить свой первый складной смартфон: предлагая внешний экран 4 дюйма для быстрых действий на ходу и большой внутренний дисплей размером 6,9 дюйма. Устройство выделяется дизайном с разными вариантами отделки корпуса и достойной камерой.

При этом его производительность ниже, чем у аналогов по той же цены, а срок обновлений короче, чем у конкурентов вроде Samsung Z Flip, что делает его скорее стильным, чем максимально практичным выбором.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через 5 лет, известный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых производительных Android-моделей. Девять из 10 самых мощных устройств работают на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Также эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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