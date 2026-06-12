В Ужгороде резко подорожали квартиры в новостройках: сколько просят за квадратный метр

Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах.

В Ужгороде резко выросли цены на жилье на первичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом-класса составляет 32,8 тыс. грн (730 долл.), что на 25% больше, чем год назад, говорится на портале недвижимости ЛУН.

"Цены на квартиры в новостройках Ужгорода выросли за последние полгода. Больше всего подорожал комфорт-класс – на 18% в долларах. Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляет 46,4 тыс. грн или 1 030 долл. Это на 12% больше, чем год назад.

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В сегменте бизнес-класса жилье также подорожало. Средняя цена квадратного метра достигла 54,3 тыс. грн (1 200 долл.), что на 6% превышает показатель годичной давности.

Кроме того, в Ужгороде сохраняется высокая строительная активность. В настоящее время в продаже находятся 165 секций жилых комплексов, еще 143 секции ЖК строятся. На стадии подготовительных работ находятся 24 котлована, а с 2010 года в городе уже построено 296 секций для новостроек.

Цены на квартиры в Украине – последние новости

В Киеве выросла стоимость жилья на первичном рынке недвижимости. В столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом-класса составляла 43,2 тыс. грн (970 долл.). Самая высокая стоимость жилья была тогда зафиксирована в Печерском районе города.

Во Львове средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляла 57,5 тыс. грн (1 280 долл.), что на 18% больше, чем год назад. Самым дорогим районом Львова остался Галицкий.

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