Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в понедельник, – официальное заявление

Украина и Молдова будут вести переговоры в рамках одного "пакета".

Первый переговорный кластер об условиях вступления Украины и Молдовы в ЕС откроется в понедельник, 15 июня. Согласие на это дали все страны блока. Об этом в совместном заявлении сообщили председатель Европейского Совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем кластер по основополагающим вопросам; основам процесса присоединения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот кластер, в частности, охватывает вопросы основных ценностей и принципов ЕС – от верховенства права до демократических институтов.

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"Расширение – это стратегический выбор. Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем нашем континенте. В мире, характеризующемся растущей неопределенностью, расширенный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам", – говорится в заявлении.

Перспективы членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, еврокомиссар Марта Кос заявила, что процесс вступления Украины в ЕС не предусматривает четких дат, однако при условии выполнения всех обязательств и реформ Украина может быть готова к членству уже к 2030 году.

После достижения мира вопрос интеграции Украины станет чрезвычайно актуальным, при этом в ЕС рассматривают идеи новой методологии расширения, в частности концепцию "ассоциированного членства".

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