Как распознать фальшивого человека: 5 тревожных 'знаков'

По словам психологов, неискренних людей часто выдает чрезмерная зацикленность на статусе, чужом мнении, сплетнях и личной выгоде в отношениях с окружающими.

Фальшивых людей не всегда легко распознать с первого взгляда. Они часто производят приятное впечатление, стремятся понравиться окружающим и мастерски создают нужный образ. Однако психологи утверждают, что их можно узнать по вещам, которым они уделяют слишком много внимания, пишет Your Tango.

По словам экспертов, такое поведение обычно связано с неуверенностью в себе и постоянной потребностью в одобрении со стороны других людей.

Сплетни

Одним из самых характерных признаков фальшивого человека называют чрезмерный интерес к чужой жизни.

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Такие люди регулярно обсуждают других, распространяют слухи или пытаются привлечь внимание информацией о знакомых. Психологи считают, что за этим часто скрывается желание компенсировать собственную неуверенность.

Одержимость статусом и дорогими вещами

Еще одним признаком может быть чрезмерное внимание к символам успеха – брендовым вещам, дорогим покупкам или знакомствам с влиятельными людьми.

Специалисты отмечают, что для таких людей внешнее впечатление нередко важнее реальных достижений или личного развития.

Постоянное стремление выглядеть идеально

Фальшивые люди часто прилагают много усилий, чтобы создать безупречный образ.

Это может проявляться как во внешности, так и в поведении. Они стремятся произвести хорошее впечатление на всех вокруг, даже если для этого приходится скрывать настоящие эмоции или менять свое поведение в зависимости от компании.

Стремление нравиться абсолютно всем

Психологи отмечают, что невозможно быть хорошим для каждого человека. Однако люди с фальшивым поведением часто строят свою жизнь именно вокруг поиска одобрения.

Они могут отказываться от собственных убеждений, соглашаться со всеми или жертвовать личными интересами ради популярности и признания.

Оценка людей по выгоде

Эксперты также советуют обращать внимание на то, как человек относится к окружающим.

Фальшивые личности нередко рассматривают отношения через призму пользы и возможностей. Для них важно не столько общение, сколько то, какую выгоду могут принести знакомства.

Такие люди часто напоминают о своих услугах, ведут своеобразный "учет" добрых дел и могут использовать чувство вины как инструмент влияния.

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