Самый быстрый хищник планеты обитает на небоскребах Лондона: почему он променял скалы на высотки

Эта птица способна атаковать добычу со скоростью 320 километров в час.

Самым быстрым животным на Земле считается сапсан. Когда-то эта хищная птица была на грани исчезновения в Великобритании, а сегодня в районе Большого Лондона насчитывается уже более 100 пар сапсанов, пишет орнитолог Дэвид Линдо в материале для BBC Wildlife.

Как отмечается, сапсан (Falco peregrinus) – это крупная хищная птица из семейства соколиных, известная прежде всего своей невероятной скоростью. Во время пикирования на добычу он может разгоняться до более чем 320 километров в час, что делает его самым быстрым животным на планете.

По словам автора, сапсан охотится преимущественно на других птиц. Он замечает добычу с большой высоты, а затем стремительно атакует ее в воздухе. Благодаря скорости и точности удара жертва часто не имеет шансов на спасение.

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Почему сапсаны выбрали большие города

"Восхищает сама мысль о том, что этот вершинный хищник, который с невероятной уверенностью рассекает небо, живет в Лондоне. Несмотря на весь шум и суету, город стал одним из самых активных очагов сапсанов в мире – настоящей урбанистической средой, которая идеально подходит для самого быстрого животного на планете", – пишет Линдо.

Автор утверждает, что городской горизонт британской столицы, представляющий собой "хаотичный лес из многоэтажек, крыш больниц, строительных кранов и шпилей соборов", стал идеальным местом для жизни птицы, которая исторически гнездилась на удаленных морских скалах.

"Впервые они начали гнездиться в Лондоне в середине – конце 1990-х годов. Птицы поняли, что такие сооружения, как The Shard или Tate Modern, – это не просто здания, а прекрасные стартовые площадки, обзорные пункты и безопасные места для выращивания потомства вдали от человеческого беспокойства на земле", – пишет орнитолог.

Он описал, как сапсаны прекрасно вписались в ритм городской жизни:

"Они неподвижно сидят на карнизах, не обращая внимания на сигналы автомобилей или сирены скорой помощи, и наблюдают за своим высотным царством внизу".

Еще одной причиной, по которой сапсаны выбрали британскую столицу, по словам Линдо, стал один из самых характерных обитателей ее улиц – одичавший голубь.

"Этот источник пищи оказался настолько богатым, что территории сапсанов, которые раньше могли простираться на расстояние до шести километров от гнезда, значительно сократились", – пояснил специалист.

Как сапсаны едва не исчезли

В статье отмечается, что после Второй мировой войны численность сапсанов в Великобритании резко сократилась. Причиной стали сельскохозяйственные пестициды, которые негативно влияли на птиц, а также преследование со стороны людей. Однако после запрета опасных химикатов и введения природоохранных мер сапсаны начали восстанавливаться.

Сейчас же, по словам орнитолога, лондонцы даже не подозревают, что такие птицы живут прямо над их головами. Говорит, реакция всегда одинаковая – "неверие, восхищение и внезапное расширение представления о собственном городе".

"Сапсаны принадлежат Лондону не меньше, чем лисы, рыщущие в задних дворах, или голуби, разгуливающие по городским паркам. Поэтому в следующий раз, когда будете гулять по городу или окажетесь в тени высотного здания, поднимите голову вверх. Возможно, вы увидите сапсана, который стремительно рассекает небо и патрулирует свою часть города, напоминая, что даже в самом сердце мегаполиса дикая природа все еще царит", – подытожил автор.

Ранее УНИАН писал о птице, пение которой можно услышать на расстоянии до 5 километров. Речь шла о водяном бугае. Его голос возникает в результате раздувания пищевода, который создает своеобразную эхо-камеру. Он похож на звук, когда кто-то дует в горлышко пустой стеклянной бутылки. Этот шум распространяется на большое расстояние благодаря своей низкой частоте и используется для привлечения самок и отпугивания других самцов.

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