Все больше людей кладут алюминиевую фольгу в кухонные ящики: причина гениальна

Этот простой лайфхак значительно облегчает жизнь.

Бывая в гостях, вы, вероятно, могли видеть, что хозяйка выстилает дно кухонных ящиков алюминиевой фольгой. На первый взгляд такая идея может показаться странной, однако, как пишет издание Newsweek, на самом деле это довольно популярный лайфхак с очевидными преимуществами.

Авторы публикации отмечают, что алюминиевая фольга – это довольно полезная вещь на кухне. Ее можно использовать не только для приготовления блюд и хранения продуктов, но и для защиты внутренних поверхностей ящиков.

Главной причиной популярности такого способа является борьба с влагой. На кухне ежедневно образуется пар во время приготовления пищи, случаются случайные разливы жидкостей, а в шкафчиках и ящиках постепенно скапливаются пыль и мелкие пищевые остатки. К тому же вы вряд ли идеально высушиваете ложки и вилки перед тем, как складываете их в ящик. И это еще один источник вредной влаги. Со временем все это может негативно повлиять на состояние мебели, особенно если она изготовлена из дерева или материалов, чувствительных к влаге.

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Слой фольги создает дополнительный барьер между поверхностью ящика и его содержимым. Благодаря этому вода или другие загрязнения не контактируют напрямую с дном мебели, что помогает предотвратить деформацию, набухание или даже порчу материала.

Еще одним преимуществом такого решения является простота ухода. Вместо того чтобы тратить время на тщательную очистку труднодоступных поверхностей, достаточно снять загрязненный слой фольги и заменить его новым. Особенно полезно это может быть для ящиков, где хранятся столовые приборы, кухонная утварь или специи и которые используются ежедневно.

В публикации также обращают внимание на менее очевидный бонус. Благодаря способности отражать свет алюминиевая фольга делает содержимое глубоких ящиков более заметным. Это помогает быстрее находить мелкие предметы, которые обычно теряются в затененных углах.

Сам процесс установки такого покрытия не требует специальных навыков или инструментов. Дополнительно закреплять материал не нужно – его будет удерживать вес предметов, которые будут храниться внутри.

По тому же принципу фольгу можно использовать и в выдвижных контейнерах холодильника, где часто скапливаются остатки еды и жидкости.

Авторы материала отмечают, что частота замены фольги зависит от интенсивности использования ящика. В редко открываемых отсеках она может оставаться чистой в течение нескольких месяцев, тогда как в наиболее часто используемых местах ее рекомендуют менять каждые несколько недель или сразу после появления заметных загрязнений или повреждений.

Другие бытовые лайфхаки

Как писал УНИАН, эксперты рекомендуют всегда выключать из розетки приборы, которые сильно нагреваются, потребляют много энергии или имеют старый/подозрительный шнур, поскольку именно они представляют наибольший риск возгорания.

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