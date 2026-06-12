Скандальный смартфон Трампа оказался полной копией китайского Android-фона (фото)

Разбор показал, что устройство отличается лишь цветом и некоторыми незначительными характеристиками.

Нашумевший "смартфон Трампа" Trump T1 на первых порах подавался как патриотическая, "на 100% сделанная в США", альтернатива Apple и Samsung. Теперь, когда он спустя целый год наконец добрался до первых владельцев, специалисты iFixit решили разобрать аппарат и проверить, много ли в нем американского.

Пропустив смартфона через компьютерный томограф, а затем разобрав до последнего винтика, специалисты ожидаемо обнаружили то, что стало понятно еще после анонса: большинство компонентов и ключевые технические в T1 полностью совпадают с HTC U24 Pro, выпущенным в 2024 году.

Для того, чтобы "трампофон" не выглядел как абсолютная копия продукта HTC, ему сменили дизайн модуля камер, немного сместили LED-вспышку и изменили решетку динамика, а корпус перекрасили в золотой. В остальном устройства идентичны, включая чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ.

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Более того, инженеры смогли физически переставить материнскую плату от HTC U24 Pro в корпус Trump Mobile T1 – устройство при этом продолжило работать, запустив систему с фирменным логотипом HTC.

Журналисты отмечают, что подобная ситуация указывает на использование общего OEM/ODM-производителя, который выпускает одну и ту же базовую платформу для разных брендов с минимальными изменениями дизайна. А значит и Trump T1 является полностью китайским гаджетом в американской обертке.

Ранее Trump T1 подвергался критике из-за своего происхождения. Изначально команда Трампа делала акцент на американском производстве, однако позже эта формулировка исчезла с сайта и была заменена расплывчатым слоганом "American-proud design".

К слову, T1 Phone оценили в 499 долларов. По оценкам СМИ, более 600 тысяч человек оформили предзаказ на смартфон.

Ранее Трамп пригрозил Apple 25%-ным тарифом, если Айфоны не будут производить в США. Cегодня техника компании производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме.

Эксперты назвали 5 лучших флагманов из Китая, которые способны не просто конкурировать с iPhone 17 Pro, но и превосходить его в отдельных сценариях использования.

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