Дорожная карта по изменению тарифов: в МВФ раскрыли детали новой программы для Украины

В программе особое внимание уделено реформам налоговой системы, борьбе с теневой экономикой, изменениям в энергетическом секторе и укреплению антикоррупционной инфраструктуры.

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала относительно первого обзора программы расширенного финансирования, что открывает путь к новому траншу примерно на $690 млн. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций МВФ.

Миссия МВФ сообщила о достижении соглашения на уровне персонала с украинскими властями относительно первого пересмотра четырехлетней программы EFF объемом $8,1 млрд. После утверждения Исполнительным советом Украина получит около $690 млн, что увеличит общие выплаты по программе до $2,2 млрд.

В Фонде отметили, что все количественные критерии эффективности и индикативные цели по состоянию на конец марта Украина выполнила. При этом часть структурных ориентиров была реализована с задержкой, а один показатель не выполнен. Стороны согласовали обновленные сроки реформ и дополнительные шаги для устранения отставаний.

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По прогнозу Фонда, рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,0-1,6% из-за последствий войны, а риски остаются высокими.

Отдельное внимание в программе уделено реформам налоговой системы, борьбе с теневой экономикой, изменениям в энергетическом секторе и укреплению антикоррупционной инфраструктуры. МВФ подчеркивает необходимость расширения налоговой базы, повышения эффективности администрирования и постепенной либерализации энергорынка с защитой уязвимых домохозяйств.

"В энергетическом секторе основное внимание смещается на реформы, направленные на подготовку к либерализации рынка. Текущая система тарифов на коммунальные услуги для населения и связанные с ними обязательства по предоставлению общественных услуг ослабили финансовое положение государственных энергетических компаний, ограничивая ресурсы для критически важных инвестиций и ремонтов. Чтобы исправить ситуацию, власти при технической помощи МВФ готовят "дорожную карту" постепенной либерализации энергетического рынка, включающую механизмы социальной защиты уязвимых домохозяйств. Как только такие механизмы будут готовы и будут базироваться на дорожной карте, тарифы для населения следует постепенно корректировать для решения финансовых проблем, с которыми сталкивается сектор, и лучшего его позиционирования для привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.

Помощь для Украины

Как писало Politico, Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое преимущество над Россией на поле боя.

Издание отмечало, что просьба о выделении средств будет озвучена 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Этот вопрос также поднимался министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими представителями правительства во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

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