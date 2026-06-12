Ядро Земли внезапно изменило направление движения: ученые не знают причины

Ученые зафиксировали изменение направления потоков расплавленного железа во внешнем ядре Земли и пока не могут объяснить причины этого явления.

Глубоко под поверхностью планеты зафиксировано неожиданное изменение движения потоков расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Исследователи говорят, что это может быть частью естественного цикла, который влияет на магнитное поле планеты, но точного объяснения явлению пока нет. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Эдинбургского университета.

По данным ученых, поток жидкого железа на глубине около 1400 миль (более 2200 км) под Тихим океаном изменил направление движения.

Как показал анализ данных за период с 1997 по 2025 год, примерно в 2010 году обширная область расплавленного материала перешла от медленного движения на запад к значительно более интенсивному движению на восток.

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Этот процесс происходит во внешнем ядре Земли – слое, который играет ключевую роль в формировании магнитного поля планеты.

Почему это важно для Земли

Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Оно создается именно благодаря движению расплавленного железа во внешнем ядре.

Ученые отмечают, что такие изменения могут влиять на долгосрочную динамику магнитного поля, которое постоянно меняется и никогда не бывает полностью стабильным.

Ведущий автор исследования Фредерик Даль Мадсен отметил, что зафиксированное явление ставит новые вопросы относительно поведения глубинных слоев планеты.

Ученые пока рассматривают несколько версий: это может быть кратковременное колебание, часть циклического процесса или новая стабильная форма циркуляции внутри ядра.

Споры среди ученых

Исследователи из Европейского космического агентства также подтверждают, что результаты ставят под сомнение представления о стабильном характере потоков во внешнем ядре.

Они предполагают, что изменения могут происходить значительно быстрее, чем считалось ранее – всего за несколько десятилетий.

Есть ли угроза для людей

Ученые подчеркивают, что эти процессы происходят на огромной глубине и не представляют непосредственной опасности для людей или климата.

В то же время они важны для понимания работы планеты, в частности механизма формирования магнитного поля, которое влияет на навигацию, спутники и космическую погоду.

Последние наблюдения показывают, что восточный поток в ядре может снова ослабевать, что еще больше затрудняет понимание процессов в недрах Земли.

Ученые предполагают, что это может быть частью длительного природного цикла, который до сих пор остается недостаточно изученным.

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Как сообщал УНИАН, японское космическое агентство обнаружило вблизи Земли необычный искусственный объект с каталожным номером 1998 KY26. Вероятно, это советский космический зонд "Фобос-1", который вышел из строя в 1988 году.

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