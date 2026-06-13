Из-за сильного погодного катаклизма акулы появятся там, где их никогда не видели

Они приплывут к новым берегам.

Потепление океанских вод и усиление погодного явления Эль-Ниньо заставляют акул массово менять маршруты миграции и появляться в непривычных местах. Об этом рассказали морские биологи в комментарии изданию Newsweek.

Эль-Ниньо – это естественное потепление вод Тихого океана, которое раз в несколько лет "перекраивает" погоду на всей планете: одни регионы топит наводнениями, другие – сжигает засухами и пожарами.

"Когда температура воды повышается, акулы перемещаются туда, где находят более комфортные условия", – отметил Крис Лоу, профессор морской биологии.

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По его словам, в Калифорнии уже ожидают появление тигровых, бычьих и китовых акул, молотоголовых и даже мант-скатов – видов, которые обычно там не водятся.

Похожая ситуация на Атлантическом побережье: ученый Джон Чизхолм подтверждает, что спиннеры и чернохвостые акулы с каждым годом все чаще появляются в более северных водах.

Международный отчет о нападениях акул зафиксировал 65 неспровоцированных укусов во всем мире в 2025 году. Для сравнения: миллионы людей ежедневно заходят в океан. США лидируют с 25 случаями, Австралия – на втором месте с 21. Самым "акулярым" штатом остается Флорида – 11 инцидентов.

Чизхолм отмечает:

"Если посмотреть на количество отдыхающих в океане ежедневно и количество инцидентов – становится понятно, что акулы не заинтересованы в людях".

Лоу добавляет, что большинство людей уже плавают рядом с акулами – просто не знают об этом.

"Данные из Калифорнии показывают, что белые акулы все время находятся рядом с людьми. С помощью дронов мы видим, как акулы проплывают мимо людей, даже не меняя курса. Они полностью их игнорируют", – пояснил он.

Сенсационность темы ученые частично объясняют технологиями: смартфоны и соцсети раздувают каждый случай до масштабов катастрофы.

Что делать на пляже

Ученые советуют быть "осведомленными об акулах": не плавать там, где видны тюлени или большие косяки рыбы, не заходить в воду в одиночку и сообщать об увиденной акуле – местным властям или спасателям на пляже.

"Это их дом – нужно просто уважать этот факт", – подытожил Чизхолм.

Эль-Ниньо – что известно

Ранее ученые официально подтвердили, что в этом году сформировалось мощное явление Эль-Ниньо (происходит от испанского – El Niño означает "мальчик" или "ребенок Христа") – и оно может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений с 1950 года. NOAA оценивает вероятность этого в 63%.

Явление уже накладывается на и без того рекордно теплый климат из-за выбросов углерода – а это означает более сильные засухи, наводнения, пожары и ураганы в разных уголках планеты. Генсек ООН Антониу Гутерриш не скрывает беспокойства: по его словам, Эль-Ниньо "будет подливать масла в огонь нагревающегося мира".

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