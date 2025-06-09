Изменения затронут пассажиров таких популярных лоукостеров, как Ryanair и Wizz Air.

Европейский союз планирует изменить правила провоза ручной клади на всех авиарейсах, включая летающие за его пределы.

Как пишет Daily Mirror, на данный момент у разных авиакомпаний есть свои собственные требования к размерам и стоимости ручной клади, которую можно взять на борт самолета, – в первую очередь речь идет о бюджетных перевозчиках easyJet, Ryanair и Wizz Air.

Новое правило ЕС должно установить единый размер сумки, которую будет пассажирам будет разрешено брать на рейсы.

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Также это правило будет предусматривать, что провоз ручной клади будет бесплатным, а авиакомпания не сможет взимать с путешественников дополнительную плату за это.

Отмечается, что нововведение должно положить конец путанице, когда люди путешествуют рейсами разных авиакомпании, и их багаж может соответствовать требований одной из них, но быть слишком большим или слишком тяжелым для другой – тогда в аэропорту их ждут неприятные "сюрпризы" в виде требования доплачивать за ручную кладь.

Одновременно министры транспорта ЕС на прошлой неделе предложили стандартизировать размеры бесплатного багажа, провозимого под сиденьями на авиалиниях ЕС. Если Европейский парламент поддержит это предложение, пассажирам будет гарантирована одна бесплатная личная вещь размером до 40x30x15 см (включая колеса и ручки) – или которая сможет поместиться под сиденьем самолета.

При этом новое правило будет распространяться на сумки под сиденьем, но пока не упоминает чемоданы, который кладутся в верхние багажные отсеки в салонах самолетов.

В настоящее время Ryanair разрешает бесплатно провозить ручную кладь размером 40x20x25 см, Wizz Air – 40х30х20 см и не тяжелее 10 кг, а easyJet – 45x36x20 см, все включая колеса и ручки.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная TikTok-блогерша призвала туристов забыть об одном типе ручной клади, если не хочется проблем с Ryanair и Wizz Air.

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