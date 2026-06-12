Нацбанк укрепил гривню к доллару: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,86 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 51,81/51,83 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 июня снизился на 11 копеек и составлял 45,19 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,65 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 52,27 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,63 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 45,10 гривни за доллар, а курс евро подешевел также на 15 копеек и составил 52,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 51,30 гривни за единицу иностранной валюты.

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