Украина провела испытание, в ходе которого полностью автономные дроны уничтожили российских солдат

Об этом одноразовом испытании рассказал Александр Кохановский, генеральный директор украинской компании-производителя дронов Aero Center.

В ходе полевых испытаний полностью автономные украинские дроны уничтожили российских солдат. Как пишет Ars Technica, об этом сообщила украинская компания-производитель дронов.

Отмечается, что если это правда, инцидент станет еще одной вехой в войне, которая подстегнула беспрецедентное развитие военных дронов, роботов и вооружений с искусственным интеллектом.

Об этом одноразовом испытании рассказал Александр Кохановский, генеральный директор украинской компании-производителя дронов Aero Center. Он описал испытание с использованием квадрокоптеров, запрограммированных на полет к линии фронта, после чего они активировали режим "Терминатор" с искусственным интеллектом, который должен был обнаруживать и атаковать любую цель в заданной области.

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Кохановский сообщил изданию New Scientist, что пилотируемые человеком дроны, отправленные для осмотра последствий, обнаружили "пару" погибших российских солдат, что привело к выводу о том, что их убили полностью автономные дроны.

Украинский военный командир рассказал, что его пилоты дронов используют только полуавтономные системы, в которых ключевые решения по управлению всегда принимают люди. Он также описал приверженность Украины "международному гуманитарному праву", подчеркнув, что военные всегда проявляют "большую осторожность при принятии решений, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения".

Интересно, что одноразовый характер этого эксперимента имеет смысл, учитывая практические ограничения такого подхода, а также соображения, касающиеся международного гуманитарного права. Отправка полностью автономных дронов для атаки чего угодно в заданной области без какого-либо вмешательства человека-оператора требует тщательного предварительного планирования и несет в себе риск так называемых инцидентов "дружественного огня" или нападений на мирных жителей.

Также неясно, насколько эффективны были эти полностью автономные квадрокоптеры в выборе и атаке целей по сравнению с пилотами дронов.

Важно, что согласно Управлению ООН по вопросам разоружения, в настоящее время нет общепринятого определения того, что представляет собой летальная автономная система вооружения. Однако общепринятые характеристики описывают системы вооружения, обладающие автономностью, позволяющей "выполнять свои функции без указаний или вмешательства со стороны человека".

Война в Украине - использование дронов

Украина меняет подход к фронтовой логистике, все больше полагаясь на тяжелые беспилотники. Дроны-бомбардировщики, способные перевозить значительные грузы, уже используются для доставки снабжения в районы, где передвижение людей слишком опасно.

Беспилотник Max изначально создавался как тяжелая ударная платформа для поражения российских позиций и сброса взрывчатки. Он может нести около 40 кг полезной нагрузки. В то же время его роль постепенно меняется.

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