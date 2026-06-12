Певец Дима Прокопов вернулся на 'Караоке на майдане': победитель 2017 года вспомнил свой триумф

Пение, искренние эмоции, встречи, которые возвращают к лучшим воспоминаниям, и доброе дело, объединяющее украинцев. Новый выпуск "Караоке на майдане" в очередной раз докажет: легендарное шоу – это место, где рождаются особые истории.

В это воскресенье на сцене выступит Дмитрий Прокопов – участник "Караоке на майдане", который в 2017 году стал чемпионом проекта. Его возвращение продолжает добрую традицию шоу приглашать на съемки участников прошлых лет, оставивших яркий след в истории программы.

Для артиста это появление стало по-настоящему символическим, ведь именно здесь начался его большой творческий путь. В 2017 году Дмитрий победил в своем городе, а впоследствии стал и победителем финала сезона, получив главный приз – автомобиль. Вспоминая то время, певец с улыбкой рассказал об одном из самых забавных бонусов своей победы: "В багажнике автомобиля еще было много майонеза – ели всем Каменцем целый год".

Сегодня Dima Prokopov уже хорошо известен украинским слушателям, однако возвращение на сцену "Караоке на майдане" стало для артиста особенным моментом. Во время съемок он исполнил свою песню "Зробіть гучніше", а зрители охотно поддерживали его и пели вместе знакомые строчки.

Видео дня

Впрочем, новый сезон шоу – это не только музыка и теплые воспоминания. Проект "Караоке на майдане" продолжает свою главную миссию – сбор средств в поддержку ветеранов. Телеканал ТЕТ и "Королівський смак" вернули легендарное шоу ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые".

Почувствовать атмосферу и присоединиться к съемкам следующего выпуска может каждый желающий. Уже 27 июня в 11:00 "Караоке на майдане" будет ждать зрителей на Контрактовой площади в Киеве.

А премьерный выпуск "Караоке на майдане" с Дмитрием Прокоповым смотрите в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ.

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