Один кухонный прибор 'съедает' столько электроэнергии, сколько 65 холодильников вместе взятых

Это не чайник и не стиральная машина.

Главный "виновник" переплат стоит прямо на кухне и потребляет за один сеанс работы слишком много электроэнергии, пишет interia.biznes.

Чтобы понять масштаб, стоит сравнить привычные приборы. Холодильник потребляет в среднем 0,75 кВт·ч в сутки. Стиральная машина за один цикл стирки – от 0,6 до 1 кВт·ч. Чайник – около 0,6 кВт·ч в день. Но ни один из них не приближается к духовке.

Как говорится в материале, духовка мощностью 2500 Вт, которую включают ежедневно хотя бы на полчаса, за год потребляет около 365 кВт·ч.

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За один рабочий цикл она расходует столько же энергии, сколько одновременно потребляют 65 холодильников. Хорошая новость для семейного бюджета – в отличие от холодильника, духовку не нужно держать включенной круглосуточно.

Даже выключенное зарядное устройство – не бесплатно

Отдельно советуют обратить внимание на мелочь, которую большинство игнорирует: зарядное устройство, оставленное в розетке без телефона, все равно потребляет электричество.

По имеющимся данным, устройство мощностью 90 Вт в режиме ожидания за год "набирает" счет примерно на 50 гривен.

Это небольшая сумма – но речь идет не только о деньгах. Старое или изношенное оборудование, оставленное в розетке, может вызвать короткое замыкание, а убытки от него будут гораздо ощутимее.

Советы

Ранее мы писали о 8 приборах, которые могут сжечь ваш дом из-за удлинителя. Специалисты отмечают, что многие люди недооценивают нагрузку на электросеть, подключая к одному удлинителю несколько мощных приборов одновременно. Особенно опасны дешевые модели, рассчитанные на меньшую мощность, чем заявляют производители.

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