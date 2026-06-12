Недофинансирование системного оператора угрожает стабильности энергосистемы, - Соколовский

Недостаточное финансирование НЭК "Укрэнерго" создает риски для работы всей Объединенной энергосистемы Украины, а не только для отдельной компании. Об этом заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

По его словам, оператор системы передачи выполняет критически важные функции для стабильной работы энергосистемы, поэтому дефицит средств напрямую влияет на надежность энергоснабжения.

"Это однозначно вопрос надежности всей энергосистемы, а не финансового состояния отдельной компании", – подчеркнул Соколовский.

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Он отметил, что недостаточное финансирование не отменяет расходов оператора, а лишь трансформирует их в новые долги и дефицит ресурсов.

По словам эксперта, в таком случае под угрозой могут оказаться закупка электроэнергии для покрытия технологических потерь, выполнение диспетчерских функций, балансировка системы и своевременные расчеты между участниками рынка.

"Недостаточный тариф не отменяет реальные расходы – он превращает их в долги и дефицит", – подчеркнул он.

Соколовский также предупредил, что в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру сокращение финансовых возможностей оператора будет означать меньше ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных объектов.

По его мнению, проблему следует рассматривать не как вопрос корпоративных финансов, а как один из элементов энергетической безопасности государства.

"В военных условиях, когда система и так работает на пределе из-за дефицита маневровых мощностей и постоянных атак, недофинансирование оператора системы передачи – это не локальная проблема, а прямой риск для стабильности энергоснабжения по всей стране", – считает Соколовский.

Напомним, НКРЭКП предлагает повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 742,91 грн/МВт·ч до 903,53 грн/МВт·ч с 1 июля 2026 года.

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