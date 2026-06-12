Квартиру российского пропагандиста Лебедева в центре Киева выставят на аукцион

В 2023 году Высший антикоррупционный суд конфисковал в пользу государства имущество Лебедева в Украине.

Квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева, расположенную в историческом центре Киева, выставят на аукцион. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха.

По словам Наталухи, в последние годы жилье находилось в законсервированном состоянии. В нем сохранились личные вещи бывшего владельца – книги, плакаты, бутылки с алкоголем, которые покрылись толстым слоем пыли. Это, как отметил глава Фонда госимущества, создает впечатление своеобразной "капсулы времени".

"Капсула, в которой жизнь и все ее бытовые мелочи замерли ровно в тот день, когда суд арестовал это жилье, и с того момента вот уже несколько лет ждет своей дальнейшей судьбы", – отметил Наталуха.

Видео дня

Он напомнил, что в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд конфисковал в пользу государства имущество Лебедева в Украине, среди которого была и квартира в историческом центре Киева.

"Это – восстановление справедливости. Хотя бы какой-то… Каждая гривна, которую государство заработает от ее продажи, будет использована для восстановления этой справедливости", – заявил Наталуха, имея в виду возмещение убытков украинцам, чье жилье было разрушено или оккупировано в результате российской агрессии.

Что известно об Артемии Лебедеве

Артемий Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блогер.

В марте 2017 года ему запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Тогда блогер жаловался на решение СБУ, поскольку в Украине у него был свой бизнес и недвижимость. В январе 2022 года он попал под санкции СНБО.

Уже в марте 2023 года СБУ сообщила Лебедеву о подозрении. В спецслужбе напомнили, что Лебедев снял на территории ЗАЭС заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов о захвате энергообъекта и "разогнал" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

Вас также могут заинтересовать новости: