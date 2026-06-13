Курс доллара в Украине сегодня: сколько стоит валюта в обменниках и банках 13 июня

Эксперт предупредил о спекуляциях с валютой.

Курс доллара в Украине в субботу, 13 июня, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 44,40 до 44,75 гривни и продажа от 44,95 до 45,30 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет колебаться в пределах - прием от 51,60 до 51,95 гривни и продажа от 52,10 до 52,50 гривни.

По словам эксперта, часть обменников могут еще скорректировать коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро в зависимости от индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту.

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"Все выходные будет наблюдаться большой разброс котировок евро как по приему, так и по его продаже в различных сетях обменных пунктов. Именно поэтому евро останется главным инструментом для спекуляций на украинском валютном рынке не только в эти выходные, но затем и практически всю следующую неделю", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,86 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 51,81/51,83 грн/евро.

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