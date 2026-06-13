Какое масло полезнее - оливковое или кокосовое: диетологи дали ответ

Оба масла обладают полезными свойствами для здоровья, но одно из них лучше подходит для ежедневного использования.

И кокосовое, и оливковое масла могут быть полезны в здоровом питании. Также оба вида масла могут уменьшить потенциально вредное воспаление в организме. Но, как рассказали диетологи сайту Real Simple, понимание того, чем они отличаются, может существенно повлиять на употребление.

Оливковое масло получают путем отжима плодов оливкового дерева. Оно не без причины высоко ценится в кулинарии. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима содержит 119 калорий и 13,5 г жира. При этом 9,5 г - это мононенасыщенные жиры, которые связаны со здоровьем сердца и обладают превосходными противовоспалительными свойствами.

Кроме того, антиоксиданты – такие как витамин Е и полифенолы – придают ему дополнительную пользу. Оливковое масло также универсально: оно отлично подходит для жарки, запекания, заправки и даже может сделать выпечку немного более насыщенной. Его вкус варьируется от мягкого и маслянистого до острого и яркого, в зависимости от сорта, поэтому оно может незаметно присутствовать практически в любом блюде, не перебивая его вкус.

Видео дня

Кокосовое масло получают из мякоти зрелых кокосов, и оно имеет совершенно другой вкусовой профиль. Оно тропическое, слегка сладковатое и содержит больше насыщенных жиров. По данным Министерства сельского хозяйства США, одна столовая ложка кокосового масла содержит 121 калорию и 13,5 г жиров. При этом 11,2 г - это насыщенные жиры.

Высокое содержание насыщенных жиров в кокосовом масле вызывает споры среди экспертов в области питания. Хотя наличие мононенасыщенных жиров означает, что кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами. Это подтверждает статья 2019 года, опубликованная в журнале The Journal of Nutritional Biochemistry.

Уникальный вкус может мгновенно улучшить вкус некоторых блюд, например, выпечки или карри, что и составляет часть его привлекательности.

Какое растительное масло лучше?

Оливковое масло – безусловный лидер для повседневного использования: оно полезно для сердца, универсально и легко добавляется практически в любой рецепт, не сильно меняя вкус. Кокосовое масло, с другой стороны, отлично подходит для блюд, десертов или рецептов с особым вкусом, где хочется добавить тропических ноток, но из-за высокого содержания насыщенных жиров его лучше использовать в умеренных количествах.

Оливковое масло содержит больше противовоспалительных соединений, чем кокосовое, включая мононенасыщенные жиры, полифенолы и олеокантал. Хотя кокосовое масло также может бороться с воспалением благодаря содержащейся в нем лауриновой кислоте, его противовоспалительные свойства у человека изучены менее подробно, чем свойства оливкового масла.

Какие ошибки могут быть при использовании оливкового масла

Напомним, что несмотря на неоспоримую пользу, поро люди совершают серьезные ошибки при употреблении оливкового масла. В частности, его нельзя хранить на свету и в тепле, иначе есть риск разрушения полезных элементов. При этом масло должно стоять в емкости, которая защищает его от света - темном стекле или в жесятной бутылке.

Вас также могут заинтересовать новости: