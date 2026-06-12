Соглашение США с Ираном может поддержать гривню: аналитик объяснил, что будет с курсом доллара

Для Украины нынешняя тенденция может стать положительным фактором.

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной сделке с Ираном уже вызвало заметную реакцию на мировых финансовых рынках, хотя сама договоренность пока остается лишь гипотетическим сценарием. Такое мнение высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, на данный момент Иран официально не подтверждал информацию о возможном соглашении, поэтому делать окончательные выводы пока рано.

"Соглашение с Ираном – пока гипотетическое. А учитывая, что это накануне дня рождения Трампа, и то, что Иран официально не комментирует, я могу представить себе все, что угодно", – отметил эксперт.

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Впрочем, сами заявления уже повлияли на рынки. Цены на нефть резко снизились, а вместе с ними изменились настроения на валютном и долговом рынках. В частности, стоимость нефти марки Brent утром опустилась ниже 86,5 доллара за баррель.

Шевчишин подчеркивает, что в последнее время главным драйвером мировой инфляции оставались именно энергоресурсы. Из-за подорожания нефти и топлива центральные банки были вынуждены проводить жесткую монетарную политику. В частности, инфляционное давление стало одним из факторов повышения ставок со стороны Европейского центрального банка, а энергетическая составляющая существенно влияла и на инфляционную статистику США.

Однако потенциальное соглашение с Ираном и дальнейшее снижение нефтяных котировок могут изменить ситуацию.

"Падение цен на нефть устраняет энергетический импульс или, как минимум, существенно его смягчает. Инфляция начинает замедляться, а кризисные явления – постепенно уменьшаться. Соответственно, необходимость повышать ставки для борьбы с инфляцией становится менее актуальной", – пояснил аналитик.

По его мнению, это может повлиять и на решение Федеральной резервной системы США, заседание которой состоится уже на следующей неделе. Рынок, по словам эксперта, может пересмотреть ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, что, в свою очередь, снизит спрос на доллар и доходность американских государственных облигаций.

В таком случае евро и другие валюты получат возможность для восстановления позиций по отношению к американской валюте. Для Украины такая тенденция также может стать положительным фактором.

"Гривне будет легче благодаря евроориентированной политике. По крайней мере, сегодня утром доллар на межбанке откатился до 44,80-44,85 грн. А еще, вероятно, сегодня будет объявлено о достижении staff level agreement между Украиной и МВФ. Все это может усилить вероятность отката доллара к гривне в более логичную зону 44,45-44,75", – отметил эксперт.

В то же время аналитик предупреждает, что речь идет лишь о краткосрочном ослаблении давления на гривну и девальвационный тренд не изменится.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 июня снизился на 15 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел также на 15 копеек и составляет 52,30 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,78 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 52,20 грн/евро, а курс продажи – 52 грн/евро.

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