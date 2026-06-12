Рабочие чистили реку от ила и вытащили оружие, которому более 250 лет

Находка времен Американской революции пролежала на дне с XVIII века.

Во время работ по очистке дна реки Саванны рабочие неожиданно извлекли 19 чугунных пушек времен Войны за независимость. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Отмечается, что первые пушки появились на поверхности в 2021 году – специальная машина для вычерпывания ила подняла их со дна вместе с грязью. Каждая весила более 450 килограммов. Работы сразу остановили, водолазы обследовали дно, а сонар помог найти еще несколько единиц.

Сначала ученые думали, что оружие появилось с корабля времен Гражданской войны. Но анализ деревянных пробок развеял сомнения – артефакты датируются концом 1700-х годов. Часть пушек до сих пор была заряжена, что свидетельствует: корабль пошел ко дну очень быстро.

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Согласно историческим данным, оружие принадлежало британскому судну HMS Savannah. В конце 1779 года британцы сами затопили несколько своих кораблей – чтобы заблокировать французский флот, приближавшийся к берегам Джорджии. Впрочем, стопроцентной уверенности у исследователей до сих пор нет.

"Хотелось бы предположить, что все они с Саванны, но мы не знаем наверняка. Там внизу нет никаких следов судна", – пояснил Стивен Джеймс, морской директор Commonwealth Heritage Group.

В течение нескольких лет 17 пушек реставрировали специалисты Техасского университета A&M. Две другие – в первоначальном виде, покрытые ржавчиной и осадками – уже стоят в музее для сравнения.

Археологические находки

Ранее в скале Гибралтара нашли тайную комнату, которую никто не трогал 40 000 лет. Ученые годами копали песок в знаменитых пещерах Горем (объект ЮНЕСКО), пока не пробились к скрытому залу длиной 13 метров. Внутри – кости рыси, гиены и птиц, следы когтей хищника и одна ракушка улитки. Все указывает на то, что здесь жили неандертальцы – и это, возможно, одно из последних мест, где они вообще существовали в Европе.

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