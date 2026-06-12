Украинские школьники смогут выбирать профессию уже с 10 класса: в МОН озвучили детали

Обучение по профессиональному направлению будет совмещать получение полного общего среднего образования с овладением практическими навыками.

С 1 сентября 2027 года школьники в Украине, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическому направлению. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Обучение по профессиональному направлению будет совмещать получение полного общего среднего образования с овладением практическими навыками.

Школьникам предложат 10 профилей, среди которых IT, медицина, инженерия, строительство, аграрная сфера, логистика, бизнес, образование, индустрия красоты и другие направления.

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"Новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Учащиеся смогут не только получить полное среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать. Это важный шаг в реформе среднего образования, где обучение связано с реальной жизнью и будущей карьерой", - отметил Дмитрий Завгородний, заместитель МОН.

Обучение будет сочетать обычную школьную программу с профильной подготовкой и практическими навыками. Например, в IT-направлении станет больше математики и цифровых технологий, а в медицинском - биологии и химии.

После окончания школы выпускники смогут не только получить аттестат, но и подтвердить профессиональную квалификацию. По замыслу МОН, это должно помочь подросткам раньше определиться с будущей профессией и сделать обучение ближе к реальным потребностям рынка труда.

Новости Украины

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым исключил русский язык из перечня языков, к которым в Украине применяются положения Европейской хартии региональных или меньшинственных языков.

Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств.

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