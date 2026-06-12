Производитель Iris-T планирует перенести производство ракет 'Фламинго' в Германию, – FT

Представители компаний встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить эту договоренность.

Немецкая компания Diehl Defence, которая является производителем систем ПВО Iris-T, хочет перенести производство украинских крылатых ракет "Фламинго" в Германию. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что гендиректор компании Хельмут Раух планирует провести переговоры с Fire Point: "Мы обсуждаем, как мы могли бы сотрудничать. Я думаю, что это действительно может произойти. В ближайшие несколько недель у нас будет несколько встреч по этому поводу, а потом посмотрим. Я думаю, что если мы создаем какой-то новый продукт, имеет смысл иметь его также в Германии или других странах".

Издание отмечает, что идея совместного производства ракет "Фламинго" появилась на фоне поиска Берлином альтернатив американским ракетам "Томагавк", которые должны были быть развернуты в этом году в Германии вместе с батальоном американских солдат. Однако президент США Дональд Трамп отменил это решение.

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Сообщается, что компания Diehl еще в апреле подписала технологическое соглашение с Fire Point. Однако ранее никаких подробностей не разглашалось. Сейчас же Раух сообщил, что его компания может предложить Fire Point гораздо более совершенную головку самонаведения.

Отмечается, что использование РФ ракет наземного базирования против Украины, а также размещение дальнобойного оружия в Калининграде на Балтийском море, побуждает Европу разработать собственные аналогичные возможности. Они считают это важным для сдерживания российской агрессии.

Журналисты отмечают, что дальность ударов ракет "Фламинго" примерно в два раза превышает дальность "Томагавка". В то же время отмечается, что пока их использование ограничено, а у экспертов возникают вопросы относительно их эффективности.

Компания Fire Point: важные новости

Напомним, ранее соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщал, что его компания уже заканчивает производство украинской баллистической ракеты. По его словам, уже этим летом она может нанести удар по Москве.

Также Штилерман ранее сообщал, что Украина уже испытала новую ракету класса "земля-воздух". По его словам, речь идет о более дешевой и пригодной для массового производства альтернативе дефицитной американской системе Patriot.

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