Плетенчук объяснил, почему Крым имеет стратегическое значение для ударов по РФ

На полуострове остается 5 аэродромов противника, напомнил представитель ВМС.

Через временно оккупированный Крым прокладываются маршруты для ударов по военным объектам в Новороссийске. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, действия ВСУ по поражению объектов на полуострове позволяют увеличивать зону украинского контроля в Черном море. При этом именно в Крыму хватает важных целей.

"Не следует забывать, что Крым – это Новороссийск, это путь продвижения этих средств, которые поражают, в частности, и там объекты… Все это летит фактически тоже через Крым. Речь, конечно, идет и о контроле над Черным морем, об авиации, которая там находится – пять аэродромов, напомню. Да, некоторые из них уже фактически не активны, но все равно авиация в небе над Черным морем работает круглосуточно", – сказал Плетенчук.

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Он подчеркнул, что пока у оккупантов есть топливо, пока в Крыму есть взлетные полосы, они будут использовать эти средства.

"Конечно, не следует забывать, что Крым – это пусковая площадка. "Искандер-М" оттуда летит вглубь Украины, в частности по Киевской области, различные противокорабельные комплексы – "Бал", "Бастион" – которые используются по факту тоже в режиме баллистики. Поэтому да, целей там хватает", – добавил военный.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Крыму часто уничтожается российская ПВО и другие цели, которые находятся "за зоной действия" противовоздушной обороны противника.

Удары по логистике РФ

Как писал УНИАН, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что благодаря ударам Сил обороны Украины по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась. Еще 3-5 дней назад на юге было более 50 штурмовых действий, а за последние сутки зафиксировано вдвое меньше, сказал военный. По его словам, атаки по логистике очень сильно влияют на то, насколько обеспечены и готовы к выполнению задач россияне.

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