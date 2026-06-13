Почему кот садится на ваш ноутбук: причина не такая уж и милая

Специалисты напоминают, что кошки в большей степени являются дикими, чем домашними животными.

Многие владельцы кошек хорошо знакомы с этой ситуацией: как только открываешь ноутбук, пушистый питомец устраивается прямо на клавиатуре. Как пишет BBC Science Focus, причина далеко не только в том, что ноутбук теплый.

По словам психолога животных доктора Дэвида Сендса, имеющего более 25 лет клинического опыта, кошки вряд ли пытаются подражать людям и "помогать" печатать. Хотя современные исследования показывают, что кошки способны в определенной степени копировать человеческие действия, сам процесс набора текста для них не является естественной моделью поведения.

Также не стоит сводить все только к теплу от техники.

Видео дня

"Да, ноутбуки выделяют тепло, и теплые места привлекают кошек. Но тогда нужно спросить, почему ваша кошка просто не сидит у батареи, например", – отмечает специалист.

Главная причина, по мнению эксперта, – запах хозяина. Кошки обладают чрезвычайно развитым обонянием и хорошо чувствуют запах человека на клавиатуре, тачпаде и корпусе ноутбука.

Впрочем, по мнению Сендса, еще важнее другое: кот не просто ищет знакомый запах, а стремится оставить свой. Именно так животное метит территорию и "присваивает" предметы и людей.

"Скорее всего, ваш кот хочет оставить свой запах и вытеснить ваш. Все сводится к владению – делая это, ваш кот фактически говорит: "Я владею тобой!", – объясняет кошачий психолог.

Специалист отмечает, что такое поведение не является признаком любви в человеческом понимании. Кошки – территориальные и довольно независимые животные, которые активно используют запахи для коммуникации и обозначения "своего".

Другие публикации о домашних питомцах

Как писал УНИАН, кошка часто спит у ног хозяина, потому что ей нравится тепло от тела человека, но при этом она не хочет быть слишком сжатой или близкой. Такое поведение также свидетельствует о полном доверии и чувстве безопасности рядом с человеком, ведь во время сна животное наиболее уязвимо.

Кроме того, это может быть проявлением заботы – кот выбирает позицию, с которой видна дверь и может "присматривать" за хозяином, выполняя роль миниатюрного стража.

Вас также могут заинтересовать новости: