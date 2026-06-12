Исключительная надежность: назван самый популярный в мире автомобиль для ежедневных поездок

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель лидером мирового рынка компактных автомобилей оставалась Toyota Yaris. Об этом сообщает Focus2Move.
Компактные автомобили очень популярны в мире благодаря высокой маневренности, экономичности и удобству парковки в плотном городском потоке. Именно поэтому их часто выбирают для ежедневных поездок по городу и за его пределы.
Конкуренция на рынке компактных моделей очень высока, но это не помешало Toyota Yaris занять 3,8% продаж. Модель прочно занимает первую позицию даже несмотря на падение продаж в годовом исчислении на 11,1%.
На фоне многих конкурентов Toyota Yaris отличается долговечностью благодаря простой и надежной конструкции. Модель ценят не только за надежность, но и за относительно доступную цену – в Украине классический хэтчбек Toyota Yaris можно приобрести за 1 150 000 гривен.
Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Nissan Kicks, которые покупатели выбирают за те же преимущества.
В целом десятка лидеров выглядит так:
- Toyota Yaris (-11,1%)
- Renault Clio (+3,9%)
- Nissan Kicks (-0,3%)
- Volkswagen T-Roc (-9,8%)
- Maruti Dzire (+33,9%)
- Tata Nexon (+29%)
- Volkswagen Polo (-12,7%)
- Tata Punch (+28%)
- Volkswagen T-Cross (-10,6%)
- Hyundai Venue (+12,2%)
Мировой авторынок – что интересного
Ранее УНИАН писал, что по результатам продаж с начала года по апрель BMW 5 Серии сохранила статус мирового лидера среди новых автомобилей бизнес-класса. Второе и третье места также заняли модели немецких автопроизводителей – Mercedes E-Class и Audi A6.
Сообщалось также, что в 2026 году первое место в мировом рейтинге самых популярных новых кроссоверов занял электрический Tesla Model Y. Сразу за электрокаром расположились Honda CR-V и Toyota RAV4.