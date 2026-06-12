Исключительная надежность: назван самый популярный в мире автомобиль для ежедневных поездок

Toyota Yaris ценят не только за надежность, но и за доступную цену.

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель лидером мирового рынка компактных автомобилей оставалась Toyota Yaris. Об этом сообщает Focus2Move.

Компактные автомобили очень популярны в мире благодаря высокой маневренности, экономичности и удобству парковки в плотном городском потоке. Именно поэтому их часто выбирают для ежедневных поездок по городу и за его пределы.

Конкуренция на рынке компактных моделей очень высока, но это не помешало Toyota Yaris занять 3,8% продаж. Модель прочно занимает первую позицию даже несмотря на падение продаж в годовом исчислении на 11,1%.

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На фоне многих конкурентов Toyota Yaris отличается долговечностью благодаря простой и надежной конструкции. Модель ценят не только за надежность, но и за относительно доступную цену – в Украине классический хэтчбек Toyota Yaris можно приобрести за 1 150 000 гривен.

Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Nissan Kicks, которые покупатели выбирают за те же преимущества.

В целом десятка лидеров выглядит так:

Toyota Yaris (-11,1%) Renault Clio (+3,9%) Nissan Kicks (-0,3%) Volkswagen T-Roc (-9,8%) Maruti Dzire (+33,9%) Tata Nexon (+29%) Volkswagen Polo (-12,7%) Tata Punch (+28%) Volkswagen T-Cross (-10,6%) Hyundai Venue (+12,2%)

Мировой авторынок – что интересного

Ранее УНИАН писал, что по результатам продаж с начала года по апрель BMW 5 Серии сохранила статус мирового лидера среди новых автомобилей бизнес-класса. Второе и третье места также заняли модели немецких автопроизводителей – Mercedes E-Class и Audi A6.

Сообщалось также, что в 2026 году первое место в мировом рейтинге самых популярных новых кроссоверов занял электрический Tesla Model Y. Сразу за электрокаром расположились Honda CR-V и Toyota RAV4.

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