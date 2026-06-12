На рынке сообщили, когда цена на клубнику самая низкая в сезоне: сколько она будет стоить

Чтобы получить лучшую цену, нужно поторопиться.

Сезон клубники в Украине выходит на пик, поэтому скоро цены на ягоду будут самыми низкими в этом году. Обозреватели столичного рынка прогнозируют, что самая дешевая клубника летом будет в эти и следующие выходные.

"Совет для киевлян. Имейте в виду, что в эти и следующие выходные будет пик сбора клубники с полей. Соответственно, цена на нее будет самой низкой в сезоне", – говорится в обзоре.

В то же время обозреватели уточняют, что приобрести клубнику по лучшей цене смогут только те покупатели, кто успеет приехать на рынок до 8 часов утра.

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"Позже не будет ни выбора, ни той цены", – предупреждают на рынке.

Что касается цены, то перед выходными, в пятницу, 12 июня, предложение клубники на рынке было высоким, а стоимость ягоды колебалась от 50 до 85 грн/кг. Поэтому на выходных цена клубники не должна превышать этот диапазон, если избыток покупателей не спровоцирует чрезмерный ажиотаж на ягоду.

Цены на ягоды и фрукты в Украине – основные прогнозы

Напомним, что аграрии Херсонской области уже высадили более тысячи гектаров арбузов и четыреста – дынь, причем процесс высадки продолжается до сих пор. В связи с погодными условиями, которые задержали процесс вегетации, первый урожай арбузов ожидают примерно в середине июля.

В то же время по косточковым культурам будет недобор. Погодное влияние на них было значительно более болезненным, чем на арбузы. В результате Украина останется без значительной части персиков и абрикосов, а их стоимость вырастет от 20% до 80% – в худшем случае – в годовом исчислении.

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