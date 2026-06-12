Заряжают быстрее розетки: 6 самых быстрых пауэрбанков 2026 года

Современные пауэрбанки уже давно перестали быть просто запасной батарейкой для телефона, отмечают эксперты.

Современные пауэрбанки уже давно вышли за рамки простых портативных аккумуляторов. В 2026 году – это полноценные мобильные станции питания, способные заряжать не только телефоны, но и ноутбуки, игровые консоли и даже несколько устройств одновременно.

Главный тренд – сверхбыстрая зарядка на уровне 200–300 Вт и поддержка стандарта USB Power Delivery 3.1. Подборку лучших пауэрбанков с быстрой зарядкой приводит BGR.

Anker Power Bank (20 000 мАч, 200 Вт, 3 порта)

Видео дня

Anker Power Bank 200W 20000mAh – компактная модель с общей мощностью 200 Вт и тремя портами (2×USB-C и 1×USB-A). Один порт способен выдавать до 100 Вт, чего достаточно, чтобы зарядить MacBook Pro до 50% примерно за 40 минут.

Устройство оснащено цифровым дисплеем, отображающим уровень заряда и мощность по каждому порту. Сам пауэрбанк полностью подзарядится за час и 15 минут. Модель подходит для смартфонов, ноутбуков и игровых устройств и допускается к перевозке в самолетах.

UGreen Portable Power Station (48 000 мАч)

UGreen Portable Power Station – мощная портативная станция с емкостью 48 000 мАч и суммарной мощностью 300 ватт. Модель оснащена пятью портами (2×USB-A и 3×USB-C), включая USB-C PD до 140 Вт.

Батарея выполнена на основе LiFePO4 (литий-железо-фосфат) и способна поддерживать 80% своей емкости даже после 3000 циклов зарядки. Также предусмотрены система защиты от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания.

UGreen Nexode Power Bank (25 000 мАч, 200 Вт)

Это еще один вариант UGreen с мощностью до 200 Вт и поддержкой быстрой зарядки до 140 Вт на одном USB-C порту. Он способен зарядить MacBook Pro до 50% примерно за 30–35 минут. Полная зарядка устройства занимает около 2 часов при использовании мощного адаптера.

Также предусмотрена система термоконтроля и огнестойкий корпус, а встроенный LED-индикатор помогает контролировать состояние устройства.

Anker Prime Power Bank (26 250 мАч, 300 Вт)

Anker Prime Power Bank 300W 26250mAh – один из самых производительных и продвинутых пауэрбанков на рынке с общей выходной мощностью до 300 Вт. Он способен одновременно заряжать два MacBook Pro и один iPhone

Отличительной чертой модели является поддержка двухпортовой зарядки на максимальной скорости 250 Вт. Для этого достаточно подключить два USB-C кабеля с поддержкой 5 А к обоим USB-C портам устройства и использовать зарядные адаптеры 140 Вт. В таком режиме полный цикл зарядки занимает около одного часа.

Anker Prime Power Bank (27 650 мАч, 250 Вт)

Anker Prime Power Bank 250W 27650mAh – флагманский пауэрбанк с высокой емкостью и мощностью до 250 ватт. Всего есть три порта (два USB-C и один USB-A), один из которых поддерживает Power Delivery 3.1 для сверхбыстрой зарядки мощностью 140 ватт

Пауэрбанк умеет быстро заряжаться сам – до 100% за 40 минут при использовании мощных адаптеров. Также доступно управление через приложение и функция поиска устройства через Bluetooth.

Denvix PowerX 4-in-1 Power Bank (25 000 мАч, 250 Вт)

Denvix PowerX – универсальное решение с четырьмя способами зарядки: через два USB-C порта, один USB-A-порт или через магнитную беспроводную зарядку (хотя максимальная скорость зарядки составляет 15 ватт).

Общая мощность достигает 250 Вт, а один порт поддерживает до 140 Вт. В качестве примера: он может зарядить 16-дюймовый MacBook Pro до 50% всего за 28 минут. Устройство также оснащено системой контроля температуры на базе ИИ и OLED-дисплеем с расширенной информацией о зарядке.

Ранее эксперты объясняли, почему оставлять пауэрбанк на зарядке на всю ночь – не лучшая идея.Безобидная привычка может нести риски как для устройства, так и для безопасности пользователя.

А если в вашем пауэрбанке есть этот порт, вероятно, пришло время заменить его. Эксперты предупреждают: рассчитывать на пауэрбанк с Micro-USB как на надежный источник энергии в 2026 году не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: