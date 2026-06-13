Ученые нашли массивное сооружение возрастом 2600 лет, скрытое под многовековыми слоями грязи

Находка стала результатом объединения спутниковых радиолокационных снимков с методами подземного сканирования для выявления скрытых археологических объектов.

Обнаруженное под древним городом Буто в дельте Нила в Египте погребенное сооружение может оказаться остатками храма, возраст которого составляет около 2600 лет. Об этом пишет Daily Galaxy.

Находка стала результатом объединения спутниковых радиолокационных снимков с методами подземного сканирования для выявления скрытых археологических объектов.

Отмечается, что это открытие стало следствием исследования, в котором спутниковые радиолокационные данные сочетались с геофизическими методами картирования, способными обнаруживать погребенные остатки. В ходе предварительных раскопок археологи позже обнаружили стены из сырцового кирпича и несколько религиозных предметов. Подробности работы были опубликованы в журнале Applied Geophysics.

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Команда начала с изучения радиолокационных снимков, полученных спутником Sentinel-1. Согласно исследованию, ученые обработали данные, полученные 5 мая 2018 года, чтобы найти необычные закономерности, которые могли бы указывать на наличие погребенных сооружений.

Затем эти потенциальные цели были исследованы с помощью электрорезистивной томографии. Этот метод измеряет движение электрических токов в земле и позволяет обнаруживать скрытые стены, здания и другие археологические объекты, не нарушая целостность участка.

Исследователи заявили, что места для проведения электроразведочных работ были выбраны на основе аномалий, ранее выявленных на спутниковых снимках. Нацелившись на участки, наиболее вероятно содержащие погребенные останки, они смогли максимально повысить эффективность исследования. Этот подход оказался успешным, выявив несколько подземных аномалий и предоставив детальное представление о скрытых особенностях участка.

Обнаружено массивное сооружение на глубине шести метров

Важно, что в ходе исследований были выявлены различные слои заселения на этом участке. В верхних трех метрах находились обломки керамики и обломки, связанные с деятельностью римской эпохи. Более значительный объект был обнаружен глубже под землей. На глубине примерно шести метров в ходе исследований было обнаружено то, что команда описала как большое погребенное сооружение.

Результаты показали, что сканирование выявило значительное погребенное сооружение на глубине около шести метров. Исходя из этой глубины, команда считает, что оно, вероятно, относится к саитскому периоду, примерно 2600 лет назад. Археологи отметили, что точное назначение сооружения остается неизвестным. На момент проведения исследования рассматривались такие варианты, как святилище или гробница.

Интересно, что для дальнейшего исследования команда провела предварительные раскопки на участке размером 10 на 10 метров. В результате работ были обнаружены стены из сырцового кирпича, расположение которых точно совпадало с аномалиями, выявленными геофизическими исследованиями, что напрямую подтвердило обнаружение археологических остатков с помощью подземной визуализации.

Артефакты указывают на древний храм

В ходе раскопок был обнаружен ряд находок, связанных с религиозной деятельностью. Команда сообщила, что одной из самых убедительных подсказок стало обнаружение небольшой жертвенной чаши вместе с многочисленными амулетами, изображающими египетских божеств. Авторы заявили:

"Наличие небольшой жертвенной чаши вместе с многочисленными религиозными амулетами, изображающими египетских божеств, таких как Исида, Гор, Таверета и Ваджет, еще больше подтверждает гипотезу о храме".

Археологи также обнаружили бронзовый амулет с изображением Гора-младенца, амулет с изображением присевшего льва и еще один, изображающий Анубиса. Среди других находок - фрагменты известняковых статуй и фаянсовая пластина с резными изображениями Хатор с обеих сторон. Особенно примечательной находкой стал стеатитовый скарабей с именем царя Тутмоса III. Возможно, он использовался либо как амулет, либо как печать.

"В совокупности эти артефакты указывают на наличие религиозного объекта с сильными культовыми и церемониальными связями, что еще больше подтверждает интерпретацию сооружения как храма 26-й династии", - отметили исследователи.

Они также добавили, что под толстым слоем глины в другом месте Буто может скрываться еще один храм, и эта возможность будет исследована в ходе будущих исследований.

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