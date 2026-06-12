Как отпугнуть лис от сада: эксперты назвали проверенные средства, которые есть у каждого на кухне

Сады и огороды могут быть постоянным источником пищи, привлекающим лис. Между тем эти животные становятся все смелее, поскольку привыкают к соседству с людьми, пишет Mediafax.
По словам экспертов, которых цитирует издание, существует ряд способов, помогающих держать лис на расстоянии. Один из них предполагает использование простых кухонных ингредиентов, которые, вероятно, есть в большинстве домов.
Руководитель направления продукции компаний Vivara и CJ Wildlife, специализирующихся на товарах для птиц, Эрик Михельс дал совет тем, кто хочет отпугнуть лис. По его словам, в местах, от которых вы хотите отпугнуть этих животных, нужно рассыпать определенные специи.
"Если вы замечаете следы нежелательных ночных посетителей, то можете отпугивать лис, рассыпая определенные специи по периметру вашей открытой территории", – отметил эксперт.
Какие специи отпугивают лис
"Такие специи, как острый перец, мята и чеснок, помогут держать лис как можно дальше. Их запах отпугивает этих животных. Кроме того, можно настоять специи в кипятке, а затем распылить полученный настой по саду в качестве дополнительного природного репеллента", – пояснил Михельс.
Существуют также другие, более очевидные способы защиты участка. Среди них – уборка любых источников пищи, накрытие грядок и овощных насаждений, а также недопущение скопления открытого мусора благодаря тщательному уходу за садом, пишет издание.
"Опрыскивание периметра сада смесью чеснока, острого перца и воды может помочь отпугнуть лис", – добавил основатель приложения для идентификации растений Оливер Гилл.
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