Цены на дизель в Украине пошли вниз: где сейчас самое дешевое топливо

Стоимость дизельного топлива на внутреннем рынке снизилась из-за падения мировых котировок.

За период с 5 по 12 июня сети АЗС в Украине снизили стоимость топлива, причем больше всего – дизельного. Об этом сообщает профильный портал enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "А-95".

Как менялись цены на дизельное топливо

Средняя цена дизельного топлива за неделю упала на 2,40 грн/л - до 82,76 грн/л.

Лидером по снижению цены на дизель стала сеть Grand Petrol, где топливо подешевело на 7 грн/л и сегодня стоит 82,99 грн/л. Снижение цен частично объясняется запуском акционной скидки в 5 грн/л, действующей с пятницы по понедельник. На 4 грн/л снизили цены VostokGaz и Brent Oil, тогда как в сети KLO дизтопливо подешевело на 3,50 грн/л – до 82,90 грн/л.

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К общему снижению стоимости дизеля присоединились и крупнейшие сети. ОККО, WOG и UKRNAFTA скорректировали цены вниз на 3 грн/л. Дизельное топливо на ОККО и WOG подешевело до 85,90 грн/л, а в UKRNAFTA – до 82,90 грн/л.

Среди крупных сетей самый низкий уровень цен по-прежнему сохраняет UPG – 80,90 грн/л (на 2 грн/л меньше, чем ранее).

Как менялись цены на бензин

Динамика снижения цен на бензин А-95 была более умеренной. За неделю средняя стоимость топлива в стране сократилась на 56 коп./л – до 75,18 грн/л.

Наиболее существенно пересмотрела цену сеть Grand Petrol, где бензин подешевел на 6 грн/л. В сети "Авантаж 7" снижение составило 2 грн/л, в БРСМ – 1,57 грн/л, а в "Фактор" – 1,5 грн/л. ОККО, WOG, SOCAR и KLO снизили цены на 1 грн/л.

Бензин А-95+ в среднем подешевел на 54 коп./л - до 78,74 грн/л. Больше всего – на 6 грн/л – цены снизила Grand Petrol. ОККО, WOG, SOCAR, KLO и Neftek скорректировали стоимость на 1 грн/л.

Почему снижаются цены на топливо

По словам специалистов, снижение цен на внутреннем рынке связано с падением мировых котировок, которые за месяц уменьшились на 18%. Более стремительное снижение цен на дизель объясняется более быстрой динамикой мирового рынка по сравнению с бензином.

Ожидается, что рынок и в дальнейшем будет падать из-за удешевления нефти на фоне переговоров между Ираном и США. Впрочем, полной ясности по этому вопросу до сих пор нет

Цены на топливо в Украине – последние новости

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщил, что ближе к началу осени не исключается новый этап роста цен на топливо – стоимость дизеля может достичь 90–95 грн/л. По его словам, дефицит энергоносителей, вызванный войной против Ирана, может усугубиться из-за дополнительных факторов.

Напомним, в последнее время цены на нефть продолжили расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, а также предупреждений о критически низком уровне мировых запасов сырья.

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