Apple Watch можно подключить к Android: какие функции будут работать, а какие нет

Часы не обмениваются данными с Android напрямую, а работают отдельно через собственную систему и мобильную сеть.

Apple несколько лет пыталась расширить совместимость Apple Watch на Android-устройства, но полноценной поддержки так и не случилось. Об этом стало известно во время антимонопольного иска Минюста США, который обвинил компанию из Купертино в организации монополии на рынке.

По состоянию на 2026 год Apple Watch остается одним из самых продвинутых смарт-часов на рынке, но официально он по-прежнему "привязан" к iPhone. Тем не менее, есть обходные способы использовать его с Android – хоть и с серьезными ограничениями, пишет BGR.

Какие функции Apple Watch работают с Android

В ограниченном сценарии Apple Watch может выполнять базовые задачи даже без iPhone в повседневной связке с Android. Это:

Видео дня

звонки и SMS через LTE

отслеживание тренировок и активности

геолокация и навигационные функции

функции безопасности, включая Fall-Detection.

Ключевой момент в том, что Apple Watch не синхронизируется напрямую с Android-фоном. Это означает отсутствие уведомлений и невозможность полноценной интеграции приложений и данных между устройствами.

При этом недоступными становятся такие возможности, как ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание дыхания и сна, а также уведомления о нарушениях сердечного ритма. Кроме того, часы лишаются синхронизации приложений и части системных функций.

Без iPhone все равно не обойтись

Экосистема Apple устроена так, что у часов нет собственного приложения для настройки на Android. Поэтому для первичной активации, привязки к Apple ID и базовых обновлений ПО вам обязательно потребуется iPhone

Кроме того, для работы в таком сценарии нужна версия Apple Watch с поддержкой LTE поскольку именно мобильная связь позволяет часам функционировать независимо от телефона.

Два способа "подружить" Apple Watch и Android

Первый – воспользоваться функцией Family Setup ("Семейная настройка"), которая официально предназначена для пользователей без iPhone. Но для этого все равно потребуется:

Apple Watch с поддержкой LTE (Series 4 и новее)

iPhone с iOS 14 или выше

отдельный Apple Account для часов

В таком режиме работают звонки, сообщения, геолокация, Siri и часть функций здоровья, но многие продвинутые возможности, включая ЭКГ, расширенный мониторинг сна, измерение кислорода в крови и другие медицинские метрики, остаются недоступны.

Второй вариант – трюк с переносом SIM-карты. Для него также понадобятся iPhone и версия Apple Watch с LTE. Сначала часы нужно настроить обычным способом через iPhone, используя один и тот же Apple ID для обоих устройств.

После завершения настройки часы и iPhone выключают, а SIM-карту или eSIM переносят в Android-смартфон. Затем Android подключается к мобильной сети, после чего Apple Watch можно снова включить. В некоторых случаях для корректной работы iPhone необходимо перевести в режим полета.

Однако даже этот способ не делает Apple Watch полноценным аксессуаром для Android. По сути, это уже не "умные часы в экосистеме", а автономное устройство с ограниченными возможностями. Поэтому для Android-пользователей чаще логичнее выбирать часы на Wear OS, которые изначально рассчитаны на полную совместимость.

В конце мая компания Android-бренд представил смарт-часы с самой мощной батареей в мире. Устройство способно проработать до 35 дней в экономном режиме и до 17 дней при обычном использовании.

Ранее обозреватели рассказывали, почему смарт-часы часто могут вводить в заблуждение. Большинство физических показателей не измеряется напрямую – это лишь оценки, которые могут отличаться от реальности.

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