От одежды до регистрации: что нужно учесть перед поездкой на отдых в Черногорию

Кое-какие обычаи и правила в Черногории могут удивить туристов.

Черногория традиционно пользуется большой популярностью среди украинцев как место для бюджетного и качественного летнего пляжного отдыха. Однако поездки в эту страну имеют ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.

Американский тревел-журналист Кевин Рауб в своем материале для Lonely Planet назвал 18 вещей, которые стоит учесть перед поездкой в ​​Черногорию.

1. Возьмите дождевик и водонепроницаемую обувь

Бывалый путешественник предупреждает, что в Черногории на период с апреля по сентябрь выпадает сезон дождей. Именно в этой стране находится самое дождливое населенное место в Европе – небольшая деревушка Црквице, а черногорская Подгорица является самой дождливой столицей Европы.

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2. Черногория пока не входит в ЕС и Шенгенскую зону

Рауб напоминает, что в отличие от своих балканских соседей Хорватии и Словении, Черногория пока не является частью ЕС или Шенгенской зоны (хотя она активно к этому стремится). А поэтому туристам стоит учесть, что на въезде в страну из ЕС действует пограничный контроль. Тем не менее, жителям многих стран мира, включая Украину, для посещения Черногории не требуется виза для пребывания до 90 дней.

3. Туристы должны зарегистрироваться

Все туристы обязаны зарегистрироваться в местной полиции в течение 24 часов после прибытия в Черногорию и при каждой смене адреса. Обычно за гостей эту процедуру делают сами отели и владельцы частных апартаментов, но лучше перестраховаться и уточнить этот момент при заселении. Пограничная полиция может потребовать подтверждение регистрации при выезде из страны, поэтому это не та формальность, которую можно проигнорировать, предупреждает эксперт.

4. Бронируйте заранее, если планируете поездку в высокий летний сезон

Хотя на побережье Черногории не так много туристов, как, например, в Дубровнике, летом в разгар сезона ее главные пляжные курорты, такие как Будва или Свети-Стефан, пользуются большой популярностью. А потому лучше позаботиться о всем заранее, если хочется получить лучшие варианты.

5. Будьте готовы к закрытию заведений во время Рамадана

Рауб отмечает, что в Черногории сосуществуют две доминирующие религии: восточное православное христианство и ислам (мусульмане составляют около 20% населения). Во время Рамадана последние соблюдают пост, а потому некоторые рестораны могут не работать в течение дня.

6. Проверьте расписание круизных судов

Если вы планируете посетить популярные порты, такие как Котор и Будва, стоит заранее проверять расписание круизных судов и, по возможности, избегать дней их стоянки в порту, поскольку увеличение круизных туристов разрушает идиллическую атмосферу обоих городов.

7. Ищите выгодные предложения для eSI M

Черногорские операторы мобильной связи, такие как Telekom и m:tel, предлагают туристам предоплаченные тарифы от 500 ГБ до 1 ТБ для eSIM по цене от 15 евро.

8. Купите абонемент в национальные парки

Опытный турист отмечает, что пять потрясающих национальных парков Черногории (Скадар, Дурмитор, Ловчен, Проклетие, Биоградска-Гора) сами по себе япредлагают невероятно выгодные тарифы на вход от 3 до 5 евро. Однако если вы планируете несколько походов, то годовой абонемент во все национальные парки Черногории стоит всего 13,50 евро.

9. Песчаные пляжи – редкость

Большая часть Адриатического побережья на Балканах может похвастаться прозрачной водой, но обычно без песка, это касается и Черногории. Тем временем, песок можно отыскать на пляжах Велика Плажа и Ада Бояна.

10. Посетите остров Свети-Стефан, даже если он закрыт для посещения

Рауб уверяет, что небольшой остров-крепость Свети-Стефан, соединенный с материком узкой дамбой в 9 км к югу от Будвы, является одной из самых потрясающих достопримечательностей мира. Пока что его ворота закрыты для всех, кроме гостей расположенного там роскошного курорта, но это место стоит того, чтобы просто к нему приблизиться.

11. Ознакомьтесь с языком

В Черногории используется как кириллица, так и латиница, так что украинские туристы находятся в более выгодном положении, чем европейцы или американцы.

12. Не наливайте ракию сами

Согласно уважаемой местной традиции, этот национальный напиток, также известный как фруктовый бренди, должен наливать либо хозяин, либо кто-то другой, сидящий с вами за столом.

13. Одевайтесь скромно в мечетях

В мечетях Черногории рады гостям-немусульманам, однако следует помнить о некоторых простых правилах. Одежда должна быть свободной и закрывать тело (шорты, майки, короткие юбки и обтягивающие джинсы недопустимы), обувь необходимо снимать, а телефоны выключать. Хотя женщины обычно не обязаны покрывать голову, это считается знаком уважения. Мусульмане совершают омовение ног перед входом, но от немусульман этого не ожидается. При этом не стоит отвлекать молящихся, бродя по залу или разговаривая, а также заходить в помещение, если совершаются коллективные молитвы.

14. Курение разрешено не везде

Эксперт предупреждает, что, за исключением казино, в Черногории курение в закрытых общественных местах, включая рестораны и кафе, было запрещено в 2019 году, хотя многие заведения не присоединились к этому. Большое количество баров и ресторанов закрывают глаза на курильщиков (или даже всячески поощряют это, устанавливая пепельницы), однако вы имеете полное право пожаловаться, если вас это беспокоит.

15. Попробуйте региональные деликатесы

Большая часть черногорской кухни – это типичные балканские блюда: чевапи (жареные колбаски из рубленого мяса), берек (пирожки с различными начинками) или жареная рыба с повсеместно распространенным далматинским рагу (мангольд и картофель). Однако региональных деликатесов тут тоже предостаточно – например, прошутто из Негушки (Njeguški pršut), которое хорошо сочетается с одноименным сыром (твердый овечий сыр из того же кулинарного города недалеко от Цетине) и местным красным вином вранац.

16. С 15 ноября по 1 апреля ездить на машинах опасно

Путешественник отмечает, что вождение в Черногории порой может быть очень опасным (местные жители известны своими рискованными обгонами), поэтому там стоит водить очень осторожно, заранее ознакомившись с правилами дорожного движения. С 15 ноября по 1 апреля на многих дорогах требуются зимние шины, а штрафы за несоблюдение правил составляют от 50 до 150 евро.

17. Обращайте внимание на правила парковки

В крупных городах, таких как Подгорица, Будва, Никшич и Герцег-Нови, паркоматы обычно хорошо видны и понятны, но в небольших городах способ оплаты парковки может быть не всегда очевиден. Например, в Жабляке (ворота в Национальный парк Дурмитор) местные жители платят с помощью SMS, что может быть недоступно для туристов. Альтернативный вариант – купить пропуск в ближайшем пункте оплаты и разместить его на приборной панели, но местоположение пункта также может быть не всегда очевидным. В случае сомнений, лучше спросить у местного жителя.

18. Будьте готовы к проверкам

Путешествуя по Черногории, вы быстро заметите, что полиция повсюду размещает свои посты вдоль дорог и автомагистралей. Если ваши документы в порядке, и вы не превышаете скорость и не нарушаете правила дорожного движения, все должно быть в порядке, но были и случаи коррупции в полиции, поэтому лучше не давать им повода, предупреждает Рауб.

Отдых в Черногории – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее местные эксперты рассказали, как выбрать страну для отпуска между Черногорией и Албанией.

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