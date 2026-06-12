В Техасе фермер пожертвовал землю под парк, но город строит там огромный дата-центр

Местные жители готовят обращение в суд.

В городе Тейлор, штат Техас, разворачивается крупный юридический и общественный спор. Предметом спора стал участок земли площадью почти 36 гектаров, пожертвованный 26 лет назад под общественный парк. Но в 2025 году город его продал за 10 миллионов долларов для строительства центра обработки данных.

Как пишет Times of India, проект, оцениваемый в миллионы долларов, вызвал недовольство среди местных жителей. Они утверждают, что власти проигнорировали волю дарителя и условия, прописанные в договоре.

В 1999 году местный фермер мистер Блэнд решил пожертвовать городу землю за символическую сумму в 10 долларов. По словам местных жителей, его беспокоило отсутствие игровых площадок для детей в общине.

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Недавно обнаруженные документы подтверждают, что 7 июля 1999 года земля была передана Фонду парков и зон отдыха штата Техас за 10 долларов с явным условием, что она будет сохранена и использоваться в качестве зеленой зоны и общественного парка. Но затем последовали две сделки:

В 2008 году город продал этот участок земли корпорации Taylor Economic Development Corporation (TEDC) за 15 000 долларов.

В 2025 году TEDC продает землю компании Blueprint примерно за 10 миллионов долларов с целью строительства центра обработки данных.

Последовательность этих сделок сегодня представляет собой один из главных аргументов, приводимых жителями, оспаривающими законность проекта.

Жители узнали о планах строительства центра обработки данных только в 2025 году, когда местные активисты начали информировать общественность.

Предлагаемое здание будет иметь площадь приблизительно 12 500 квадратных метров и располагаться в непосредственной близости от жилых районов. Противники проекта утверждают, что застройка может негативно сказаться на качестве жизни в этом районе. Поскольку дата-центр будет потреблять огромное количество энергии, влиять на водные ресурсы, будет источником шума.

В ходе диалога с местным сообществом власти и застройщики пообещали ряд мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включая строительство шумозащитной стены, благоустройство территории, использование систем охлаждения замкнутого цикла и строительство собственной электрической подстанции для электроснабжения центра обработки данных.

Представители администрации города утверждают, что проект принесет значительную пользу местному сообществу. Согласно представленным властями оценкам, центр обработки данных может принести около 30 миллионов долларов в виде налогов и сборов в течение следующих десяти лет. Из этой суммы около 20 миллионов долларов будет направлено в местный школьный округ. Тем временем застройщик еще не получил все окончательные разрешения на строительство и планирование. А жители планируют оспорить проект в суде. Они будут делать упор на то, что даритель передал землю городу в расчете на то, что в этом месте будет разбит парк, а не промышленный объект.

Строительтсво дата-центра на орбите

Напомним, что Google объявил о запуске амбициозного проекта Project Suncatcher, цель которого создать орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта. Компания планирует вывести на орбиту созвездия спутников с солнечными панелями и ИИ-чипами TPU, чтобы обеспечивать работу ИИ прямо в космосе.

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