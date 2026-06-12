В Украине до 50% должностей штурмовиков и пехоты хотят отдать иностранцам: Федоров раскрыл планы

Тех бойцов, которые дольше всех находятся на боевых постах, до конца года планируется начать постепенно увольнять.

Министерство обороны открывает рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Цель – до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, ключевой вопрос – это справедливость для тех, кто дольше всех находится в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых заданиях. Министр рассказал, что для таких лиц до конца года начнется постепенное увольнение со службы.

"Это лишь первый этап масштабной трансформации. Второй – комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации. Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека – величайшая ценность. И наша главная задача – сделать все возможное для сохранения жизни военного на передовой. Именно такая армия способна дать Украине сильную позицию для завершения войны", – пояснил Федоров.

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Реформа армии: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. В частности, по его словам, намерены увеличить выплаты военным в тылу до не менее 30 тысяч гривен. И чем больше боевых задач будет выполнять военный, тем больше будет выплата.

Планируется также проработка механизма контрактов на 10, 14 и 24 месяца. По истечении срока военнообязанные получат право на отсрочку.

Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне.

Еще одно направление реформирования армии, по словам президента, коснется добровольцев из других стран. В частности, планируется расширить возможности и механизмы рекрутинга иностранных добровольцев в украинскую армию.

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