Дата 13 июня связана как с украинскими, так и международными праздниками.

Тринадцатый день июня богат интересными народными обычаями. Наши предки верили, что в эту дату можно как удвоить счастье и достаток в доме, так и навлечь беду. Также мы отмечаем один профессиональный праздник сегодня в Украине и несколько международных.

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Какой сегодня праздник в мире

Международный день знаний об альбинизме назначен на 13 июня, чтобы донести людям информацию об этой генетической особенности и предотвратить дискриминацию таких людей. Также это событие объединяет всех альбиносов мира.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День кукол, День швейной машинки, День метания топора, День публичного вязания и День софтбола. А в странах Балтии проводится скорбная дата - День жертв коммунистических репрессий.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православные украинцы чествуют 13 июня христианскую мученицу Акилину Старшую. У неё просят помощи в различных повседневных делах. В староцерковном православном календаре сегодня праздник памяти апостола от семидесяти Ерма.

Какой сегодня праздник в Украине

Вторая суббота лета в Украине посвящается одному приморскому населенному пункту - мы отмечаем День города Севастополь. В 2026 году севастопольцы отпразднуют 243-ю годовщину основания. Поскольку на данный момент город находится под временной российской оккупацией, официальные праздничные мероприятия пока не проводятся.

Также в нашей стране есть профессиональный праздник сегодня - Всеукраинский день мебельщика. Точно неизвестно, как и когда он появился, но традиция поздравлять изготовителей мебели сложилась во вторую субботу июня. Это сложная и ответственная профессия, требующая большой аккуратности.

Какой сегодня праздник народный

Древние люди говорили, что именно с сегодняшнего числа начинается нашествие комаров. Также есть другие давние приметы об этом дне:

много росы на траве - к жаре;

слышно пение кукушки - к улучшению погоды;

если цветы пахнут сильнее обычного, то скоро пройдет дождь;

комары собираются в большие стаи - к сильному ветру.

Очень удачным праздник 13 июня в народных обычаях считается для посева гречки. А чтобы семья была счастливой и благополучной, на ужин принято готовить гречневую кашу. Также этот день хорош для всех, кто хочет совершить добрый поступок или пожертвовать милостыню.

Что нельзя делать сегодня

Украинские верования предупреждают об опасности тяжелого труда в эту дату. Не стоит брать в руки острые и колющие вещи, а также делать ремонт в доме. Некоторые запреты этой даты обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Православным верующим запрещается есть яичные, мясные и молочные блюда, а также осуждать других и поддаваться вредным привычкам пока длится Петров пост.

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