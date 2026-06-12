Тигр должен был съесть козу, но вместо этого они стали лучшими друзьями (фото)

Позже между ними возник спор.

В российском сафари-парке козел, которого бросили тигру в качестве живой пищи, вдруг стал его лучшим другом. Они прожили вместе более года, сообщает BBC Science Focus.

В ноябре 2015 года в вольер тигра по имени Амур запустили живого козла по имени Тимур.

Вместо обеда получилась крепкая дружба – два совершенно разных зверя начали есть, спать и проводить время вместе.

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Так продолжалось больше года – пока Тимур не решил, что слишком расслабился. Однажды козел боднул тигра головой. Амур долго не раздумывал: схватил нахалу за шею и сбросил с холма.

После этого инцидента администрация парка рассадила друзей по разным вольерам.

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Ранее УНИАН писал, что обычный уличный кот пробрался в вольер тигра в зоопарке и начал бесстыдно воровать его еду. Полосатый великан смотрел на это с растерянным видом и даже не думал защищать свою миску.

Фото моментально разлетелись по сети – люди не могли поверить, что крошечный нахала так спокойно грабит царя джунглей. Итог: тигр остался голодным, кот – сытым и довольным.

Также сообщалось, что во время сафари слоны затоптали американского миллионера. Группа охотников преследовала редкую антилопу. Во время операции они столкнулись со стадом лесных слонов. Животные, среди которых были самки с детенышами, отреагировали на присутствие людей и атаковали.

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