В Украине начинается масштабная реформа армии: объявлены новые зарплаты и сроки службы

Министерство обороны Украины запускает комплексную трансформацию военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками службы, увеличенные выплаты и отсрочки после контракта. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
В частности, пехотно-штурмовой контракт предусматривает следующие сроки службы:
- 14 месяцев – для гражданских лиц;
- 10 месяцев – для действующих военных;
- 6+ месяцев – для военных, уволенных со службы во время действия особого периода.
Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривень в месяц, а максимальная сумма – не более 460 000 гривень. При этом выплаты состоят из двух частей – "базовая ставка" 20 000 гривень + дополнительные вознаграждения по принципу "10/20/40":
- 10 000 гривень в день – за выполнение задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;
- 20 000 гривень – за один день ударно-поисковых действий (уничтожение малых групп противника, разведка, эвакуация и возвращение на свои позиции);
- 40 000 гривень – за один день штурмовых действий с продвижением вперед.
Важно, что эти дополнительные вознаграждения также распространяются на защитников, которые выполняют боевые задачи по удержанию и штурму позиций, находятся на позициях, но не подписали контракты.
"Если военнослужащий на пехотно-штурмовом контракте временно находится в тылу – в командировке или отпуске – к "базе" дополнительно доплачивается 10 000 гривень. Таким образом, он будет получать от 30 000 гривень в месяц", – говорится в сообщении.
Боевой контракт
Этот вид контракта рассчитан на пилотов БПЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов и т. д. Срок контракта – 24 месяца.
Чем ближе военный к первой линии, тем выше у него зарплата. Минимально – 30 000 гривен, а максимально – 120 тысяч гривень в месяц. Выплаты состоят из "базовой ставки" 20 000 гривень и дополнительных вознаграждений за выполнение боевых (специальных) задач.
Дополнительные вознаграждения в месяц:
- 30 000 гривень – на должностях управления и обеспечения;
- 50 000 гривень – на командных пунктах;
- 100 000 гривень – в бою.
Если военный выполняет боевые задачи на первой линии, дополнительные вознаграждения рассчитываются также по принципу "10/20/40".
Базовый контракт
Предусмотрен для должностей вне боевых частей. Заключается на срок 24 месяца.
Украинские военные по этому контракту будут получать не менее 30 000 гривень в месяц. Выплаты состоят из "базовой ставки" 20 000 гривень и дополнительных вознаграждений за выполненные боевые задачи.
Так, за службу в тылу выплачивается "база" + 10 000 гривень. За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях – дополнительные выплаты. Максимально – до 120 000 гривень в месяц, как по боевому контракту.
"Во время выполнения боевых задач на первой линии надбавки рассчитываются, как в пехотно-штурмовом контракте. Также есть возможность перейти на боевой или пехотно-штурмовой контракты", – отметили в министерстве.
Дополнительные выплаты по новым контрактам:
- 100 000 гривень – за каждого взятого в плен врага;
- 15 000 гривеньь – за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.
Защитники, которые впервые заключают контракт, будут получать выплату в диапазоне 27 000 – 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания. Также раз в год можно получить выплату на оздоровление от 20 000 гривень.
Отсрочки после контракта
Новые контракты имеют четкие сроки службы с правом на отсрочку, чтобы наконец на длительное время вернуться к своим семьям. Продолжительность отсрочки рассчитывается по принципу "чем дольше воевал – тем дольше отсрочка".
По контрактам на 6+, 10 и 14 месяцев предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее учитывается участие в боевых действиях и общий срок службы:
- +3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач;
- +6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта;
- +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.
Реформа армии – последние новости
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для увеличения зарплат военным. По его словам, планируется, в частности, увеличить выплаты военным в тылу до не менее 30 тысяч гривень. И чем больше боевых задач будет выполнять военный, тем больше будет выплата.
Ранее стало известно, что реформа украинской армии также коснется и процесса бронирования работников. На фоне этого министр экономики Алексей Соболев отмечал, что украинские предприятия, имеющие статус критически важных для бронирования работников, должны подтвердить свою критичность до сентября 2026 года.