РA ищет новые способы эскалации: FP оценило, как Путин может попытаться изменить ход войны

Россия, возможно, уже пытается найти новые способы запугивания.

Россия сейчас не имеет продвижений в Украине, к тому же она несет огромные потери на поле боя и испытывает экономические трудности. Из-за отсутствия прогресса, по мнению экспертов, россияне могут попытаться вернуть себе инициативу, прибегая к некоторым из своих самых провокационных тактик, в частности к саботажу в Европе и вторжению беспилотников на территорию НАТО, пишет Foreign Policy.

"Они ищут способы вернуть себе инициативу эскалации", – сказал бывший старший директор по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности администрации Дональда Трампа Эндрю Пик.

По его словам, определенные признаки свидетельствуют о том, что Россия, возможно, уже пытается искать новые способы запугивания.

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Эксперты обратили внимание, что 29 мая российский ударный беспилотник врезался в здание на территории Румынии, в результате чего были ранены два человека и частично разрушена квартира. Пока неизвестно, был ли этот удар преднамеренным, хотя ранее российские дроны залетали и в Польшу.

"Я считаю, вполне вероятно, они думают, что намекают Европе на то, что ситуация может ухудшиться", – предположил директор программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Оказание политического влияния со стороны Москвы

Аналитики также обратили внимание, что Москва попыталась восстановить контакт с США и Европой. Так, ранее правая комментаторша Кэндис Оуэнс, а также Родни Мимс Кук-младший, контролирующий бальный зал президента США Дональда Трампа, посетили Санкт-Петербургский международный экономический форум, организованный высшими должностными лицами российского правительства. Оуэнс опубликовала несколько восторженных отзывов о России, получив одобрительную реакцию от бывшей конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин. В свою очередь, Кук выступил на круглом столе и передал "привет" от Трампа диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, британский активист Томми Робинсон и лидеры мнений в социальных сетях Эндрю и Тристан Тейт также посетили Россию в июне. Они привели схожие причины для визита в страну, заявив, что приехали, чтобы "увидеть, как работает страна, понять, как живут люди".

Однако некоторые эксперты сомневаются, что у России есть много возможностей для такого влияния. Тем не менее, они не исключают, что Кремль мог бы активизировать попытки политически повлиять на Европу, учитывая президентские выборы во Франции в следующем году. Однако шансы на успех могут быть невелики, учитывая опыт выборов в Армении, Венгрии и Молдове, которые завершились поражением кандидатов, поддерживаемых Москвой.

Между тем Европа, подтолкнутая политическими изменениями в США, как подчеркнули эксперты, удвоила поддержку Украины, в частности предоставила кредит на сумму более 100 миллиардов долларов.

"Возможно, будет наступление шарма, но я не уверен, что он направлен на особо восприимчивую аудиторию", – сказал Пайфер, отметив уменьшение количества известных мировых лидеров, посетивших форум в Санкт-Петербурге в этом году, по сравнению с предыдущими годами.

Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно новым разведывательным данным, с начала войны в Украине погибло почти 500 000 российских солдат. Анна Кист-Батлер, глава британской разведывательной службы GCHQ, заявила, что это свидетельствует о "регрессе" России на поле боя.

Представляя оценку угроз со стороны агентства, она заявила, что РФ "наращивает свою ежедневную гибридную активность" против Великобритании и Европы и "неустанно нацелена на критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и общественное доверие".

Она сказала, что служба "неустанно работает" с разведывательными и оборонными партнерами над "снижением и ослаблением российской угрозы".

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